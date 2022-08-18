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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить". Оккупанты боятся наступления ВСУ – перехват ГУР

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Российские военные жалуются на нехватку людей и оружия
Российские военные жалуются на нехватку людей и оружия
Фото: depositphotos.com

18 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват российского оккупанта, из которого стало известно, что российские военные очень боятся наступления ВСУ 24 августа.

На записи российский солдат жалуется матери, что в армии РФ все ждут и одновременно боятся 24 августа.

"24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет, показательную казнь хотят устроить… Как-то тут один парень сказал (царство ему небесное): "Мы тут все останемся. Он, походу, прав", – говорит российский военный.

Мать солдата, как ни пыталась, успокоить его не смогла. Из разговора становится понятно, что оккупант злится на своего начальника.

"За все это надо нашего комбрига судить, казнить его – урода конченого. На третий срок хотел нас еще оставить. Людей нет. Ничего нет. Бл..., сволочи. Чтоб ему жизнь адом не казалась!" – ругается солдат.

Также оккупант рассказал, что российская разведка докладывает начальству о большом скоплении войск ВСУ в том направлении, где он служит. О каком именно направлении речь, в перехвате информации нет.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Формат заранее не разглашают.

Воздушные силы Украины готовятся к возможным провокациям со стороны противника 24 августа на День Независимости. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа возможны обострения по всей линии фронта, сообщил 17 августа представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Теги: Харьков, разведка, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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