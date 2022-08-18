"День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить". Оккупанты боятся наступления ВСУ – перехват ГУР

На записи российский солдат жалуется матери, что в армии РФ все ждут и одновременно боятся 24 августа.

"24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет, показательную казнь хотят устроить… Как-то тут один парень сказал (царство ему небесное): "Мы тут все останемся. Он, походу, прав", – говорит российский военный.

Мать солдата, как ни пыталась, успокоить его не смогла. Из разговора становится понятно, что оккупант злится на своего начальника.

"За все это надо нашего комбрига судить, казнить его – урода конченого. На третий срок хотел нас еще оставить. Людей нет. Ничего нет. Бл..., сволочи. Чтоб ему жизнь адом не казалась!" – ругается солдат.

Также оккупант рассказал, что российская разведка докладывает начальству о большом скоплении войск ВСУ в том направлении, где он служит. О каком именно направлении речь, в перехвате информации нет.