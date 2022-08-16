Воздушные силы Украины не исключают провокации со стороны РФ ко Дню независимости – Игнат

"Противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это, в частности, и политическая составляющая. Они хотят угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине. Эта угроза была всегда. Напомню, территорию Белорусии Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда разным ракетным оружием", – сказал Игнат.
В то же время он отметил, что Воздушные силы наблюдают перемещение российских войск на южной границе Белоруссии, но так происходит постоянно.
"У нас в скором времени большой национальный праздник, День независимости Украины. Противник всегда использует такие даты для "поздравлений", – добавил он.
Игнат также призвал в этот день не пренебрегать сигналами воздушных тревог, отметив что Воздушные силы живут в "режиме готовности 24/7 постоянно".
24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.
На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве в этот день состоялся военный парад.
Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Формат заранее не разглашают.