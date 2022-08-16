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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы Украины не исключают провокации со стороны РФ ко Дню независимости – Игнат

 
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Воздушные силы Украины призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог на День независимости
Воздушные силы Украины призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог на День независимости
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Воздушные силы Украины готовятся к возможным провокациям со стороны противника 24 августа на День независимости. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в "Укринформе".

"Противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это, в частности, и политическая составляющая. Они хотят угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине. Эта угроза была всегда. Напомню, территорию Белорусии Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда разным ракетным оружием", – сказал Игнат.

В то же время он отметил, что Воздушные силы наблюдают перемещение российских войск на южной границе Белоруссии, но так происходит постоянно.

"У нас в скором времени большой национальный праздник, День независимости Украины. Противник всегда использует такие даты для "поздравлений",  добавил он. 

Игнат также призвал в этот день не пренебрегать сигналами воздушных тревог, отметив что Воздушные силы живут в "режиме готовности 24/7 постоянно".

ВИДЕО
Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube
Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимостиВ Киеве в этот день состоялся военный парад.

Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Формат заранее не разглашают.

Теги: Россия, Украина, агрессия, День Независимости, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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