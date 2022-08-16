Воздушные силы Украины не исключают провокации со стороны РФ ко Дню независимости – Игнат

Воздушные силы Украины призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог на День независимости Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это, в частности, и политическая составляющая. Они хотят угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине. Эта угроза была всегда. Напомню, территорию Белорусии Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда разным ракетным оружием", – сказал Игнат.

В то же время он отметил, что Воздушные силы наблюдают перемещение российских войск на южной границе Белоруссии, но так происходит постоянно.

"У нас в скором времени большой национальный праздник, День независимости Украины. Противник всегда использует такие даты для "поздравлений", – добавил он.

Игнат также призвал в этот день не пренебрегать сигналами воздушных тревог, отметив что Воздушные силы живут в "режиме готовности 24/7 постоянно".

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Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube