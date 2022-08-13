24 августа украинцы за границей планируют выйти на акцию The Free World Gathering и образовать "живые цепи единения"

Каждый может стать координатором акции в своем городе Фото: depositphotos.com

"Украинцы, живущие за границей, и друзья Украины выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единения как символ поддержки Украины со стороны международного сообщества в день Дня Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Желающие принять участие в акции должны зарегистрироваться и отметить свое местонахождение на карте сайта акции.

"Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок. Или же можно найти отметки уже отметившихся и занять место рядом, чтобы продолжить цепь. Также каждый может стать координатором акции в своем городе", – пояснили в посольстве.

Судя по карте акции, в ней хотят принять участие украинцы и местные жители в Италии, Португалии, Ирландии, Бельгии, Венгрии и других странах.

Скриншот: freeworldgathering.com