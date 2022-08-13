24 августа украинцы за границей планируют выйти на акцию The Free World Gathering и образовать "живые цепи единения"

"Украинцы, живущие за границей, и друзья Украины выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единения как символ поддержки Украины со стороны международного сообщества в день Дня Независимости Украины", – говорится в сообщении.
Желающие принять участие в акции должны зарегистрироваться и отметить свое местонахождение на карте сайта акции.
"Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок. Или же можно найти отметки уже отметившихся и занять место рядом, чтобы продолжить цепь. Также каждый может стать координатором акции в своем городе", – пояснили в посольстве.
Судя по карте акции, в ней хотят принять участие украинцы и местные жители в Италии, Португалии, Ирландии, Бельгии, Венгрии и других странах.
24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.
На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.
24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимости. В Киеве в этот день состоялся военный парад.
Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Формат заранее не разглашают.