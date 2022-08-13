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ОБЩЕСТВО

24 августа украинцы за границей планируют выйти на акцию The Free World Gathering и образовать "живые цепи единения"

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Каждый может стать координатором акции в своем городе
Каждый может стать координатором акции в своем городе
Фото: depositphotos.com

24 августа, в День Независимости Украины, за границей состоится акция The Free World Gathering. Об этом сообщили в посольстве Украины в Швейцарии.

"Украинцы, живущие за границей, и друзья Украины выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единения как символ поддержки Украины со стороны международного сообщества в день Дня Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Желающие принять участие в акции должны зарегистрироваться и отметить свое местонахождение на карте сайта акции.

"Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок. Или же можно найти отметки уже отметившихся и занять место рядом, чтобы продолжить цепь. Также каждый может стать координатором акции в своем городе", – пояснили в посольстве.

https://www.facebook.com/UkrBotschaftSchweiz/posts/pfbid0BqwLmgH3tZE8sMfmxxafboGKdr9xJynsgGW3My4akGgv3HFwbXpQjFLSH2chdLYUl

Судя по карте акции, в ней хотят принять участие украинцы и местные жители в Италии, Португалии, Ирландии, Бельгии, Венгрии и других странах.

Скриншот: freeworldgathering.com
Скриншот: freeworldgathering.com

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

24 августа 2021 года Украина отметила 30-ю годовщину независимостиВ Киеве в этот день состоялся военный парад.

Президент Владимир Зеленский заявил, что и в этом году Украина отметит День Независимости, несмотря на войну. Формат заранее не разглашают.

Теги: посольство, День Независимости, независимость, акции, украинцы, акция
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