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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начальство конченое. Деньги тоже не платят". Оккупанты жалуются на огонь артиллерии по своим же войскам – перехват ГУР

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Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупанта, воюющего в Харьковской области
Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупанта, воюющего в Харьковской области
Фото: ЕРА (архив)

15 августа пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в YouTube обнародовала перехват разговора российского оккупанта, который воюет против Украины на территории Харьковской области.

Военнослужащий жалуется на начальство, рассказывает о потерях оккупантов, говорит, что недосчитался выплат и что по документам сейчас находится в Москве, а не на войне.

"Деньги мне тоже не платят. Танька сказала, что должна была быть зарплата с боевыми за месяц. Короче, я за два месяца получил 80 тыс., а должно уже 400 тыс. быть. У меня боевых п...здец выездов. Мы вообще – по спискам, знаешь, где я? Я в Москве. Я стрелок-гранатометчик в Ямпольском полку. А то, что я в коробке езжу, бл...дь... Сплошное на...балово. Парни без денег, я тебе говорю, – рассказал он собеседнику. – Начальство такое конченое, нас ...башат даже свои. Арта х...ярит прямо, бывает, по нам. Я не думал, бл...дь. После Чечни мне все это не война, это конченое все. Это последний раз, когда я за армию подписался".

Также оккупант говорил о россиянах, которые "съ...бались", – по его словам, "воевать просто некому". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал 29 мая, что захватчиками оккупировано около 31% территории области.

видео

Видео: Головне управління розвідки МО України / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, артиллерия, война России против Украины, документы, военнослужащий, российские оккупанты, россияне
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