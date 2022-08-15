"Начальство конченое. Деньги тоже не платят". Оккупанты жалуются на огонь артиллерии по своим же войскам – перехват ГУР

Военнослужащий жалуется на начальство, рассказывает о потерях оккупантов, говорит, что недосчитался выплат и что по документам сейчас находится в Москве, а не на войне.

"Деньги мне тоже не платят. Танька сказала, что должна была быть зарплата с боевыми за месяц. Короче, я за два месяца получил 80 тыс., а должно уже 400 тыс. быть. У меня боевых п...здец выездов. Мы вообще – по спискам, знаешь, где я? Я в Москве. Я стрелок-гранатометчик в Ямпольском полку. А то, что я в коробке езжу, бл...дь... Сплошное на...балово. Парни без денег, я тебе говорю, – рассказал он собеседнику. – Начальство такое конченое, нас ...башат даже свои. Арта х...ярит прямо, бывает, по нам. Я не думал, бл...дь. После Чечни мне все это не война, это конченое все. Это последний раз, когда я за армию подписался".

Также оккупант говорил о россиянах, которые "съ...бались", – по его словам, "воевать просто некому".

Война России против Украины. Главное (обновляется)