"Начальство конченое. Деньги тоже не платят". Оккупанты жалуются на огонь артиллерии по своим же войскам – перехват ГУР

Военнослужащий жалуется на начальство, рассказывает о потерях оккупантов, говорит, что недосчитался выплат и что по документам сейчас находится в Москве, а не на войне.
"Деньги мне тоже не платят. Танька сказала, что должна была быть зарплата с боевыми за месяц. Короче, я за два месяца получил 80 тыс., а должно уже 400 тыс. быть. У меня боевых п...здец выездов. Мы вообще – по спискам, знаешь, где я? Я в Москве. Я стрелок-гранатометчик в Ямпольском полку. А то, что я в коробке езжу, бл...дь... Сплошное на...балово. Парни без денег, я тебе говорю, – рассказал он собеседнику. – Начальство такое конченое, нас ...башат даже свои. Арта х...ярит прямо, бывает, по нам. Я не думал, бл...дь. После Чечни мне все это не война, это конченое все. Это последний раз, когда я за армию подписался".
Также оккупант говорил о россиянах, которые "съ...бались", – по его словам, "воевать просто некому".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал 29 мая, что захватчиками оккупировано около 31% территории области.