Путин заявил, что российские военные "четко выполняют все поставленные задачи" в Украине

Путин утверждает, что российские захватчики "шаг за шагом освобождают землю Донбасса" Фото: ЕРА

В частности, Путин сказал, что "в ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи".

Президент РФ также утверждает, что российские захватчики "шаг за шагом освобождают землю Донбасса".

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