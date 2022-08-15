Российские оккупанты утром обстреляли Сумскую область – ОВА

По его словам, ночь в регионе прошла спокойно, однако утром враг открыл огонь из разных видов оружия по двум общинам Шосткинского района.
"С 6.30 было 12 выстрелов из миномета и станкового автоматического гранатомета и 10 выстрелов из стрелкового оружия по окраине города Середина-Буда. А в период с 7.10 до 7.15 – 10 выстрелов из стрелкового оружия в направлении одного из сел Шалыгинской общины", – написал Живицкий.
Как отметил глава ОВА, информация о потерях и разрушениях не поступала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.