Оккупанты массированно обстреляли Черниговскую область – ОВА

По его словам, в период между 8.00 и 10.00 российская армия дважды обстреляла территорию Новгород-Северской общины.

"С 8.00 более 70 взрывов (вероятно, от вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских построек. После 9.00 – обстрел территории возле села Пушкари. Около 60 взрывов. Также, вероятно, ствольная артиллерия", – написал глава ОВА.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

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