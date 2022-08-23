"Мясом быть не хочу!" Командование и солдаты оккупантов отказываются идти в наступление – перехват ГУР

"Должны были поехать на выезд в поддержку. И у нас вчера просто переобуваются все в воздухе, наше командование и 17-й полк просто отказываются. И нам говорят: "Вы сейчас едете наступать". А у нас ничего не готово: ни плана, вообще ничего нет. Нам не с кем ехать".

После этого, жалуется оккупант, командир его роты и комбат написали отказ воевать.

"Я вместе с ними вчера написал. Ничего не готово, быть мясом не хочу!"

Напоследок оккупант вспоминает о боевом выходе, в ходе которого погиб его сослуживец.

"Они на танке сидели, им в башню прилетело, 200-й сразу же. А он тут два месяца, жена и ребенок у него".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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