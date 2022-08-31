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Главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам – Боррель

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В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства
В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза 31 августа на встрече в Праге (Чехия) достигли соглашения о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам.

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полном приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", – написал он.

В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства.

"Это становится угрозой безопасности", – добавил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, "много россиян путешествуют на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война", его цитирует Reuters.

ЕС приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияКипр и Греция.

Теги: Россия, Украина, МИД, санкции, граница, запрет, визы, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель, встреча, соглашение, ЕС, россияне
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