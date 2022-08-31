Главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам – Боррель

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полном приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", – написал он.
В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства.
"Это становится угрозой безопасности", – добавил глава европейской дипломатии.
We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022
We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F
По словам Борреля, "много россиян путешествуют на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война", его цитирует Reuters.
ЕС приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.