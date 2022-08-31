Главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам – Боррель

В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства Фото: EPA

Об этом в Twitter сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полном приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", – написал он.

В ЕС, по словам Борреля, наблюдается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства.

"Это становится угрозой безопасности", – добавил глава европейской дипломатии.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

По словам Борреля, "много россиян путешествуют на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война", его цитирует Reuters.

ЕС приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.