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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС пока не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам – глава МИД Венгрии

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Глава венгерского МИД не поддержал запрет виз для граждан РФ
Глава венгерского МИД не поддержал запрет виз для граждан РФ
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил в среду в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Политик заявил, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против запрета на выдачу виз России на встрече министров ЕС, которая сейчас проходит в Праге.

"Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет. Несколько государств-членов проголосовали против этого, включая меня", – сказал он.

Тем не менее соглашение, облегчающее выдачу виз россиянам, будет приостановлено при поддержке большинства, подтвердил политик.

Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша в совместном заявлении призвали "решительно сократить поток российских граждан в Европейский союз", пишет Reiters.

"Полный запрет направит гражданам России очень четкий сигнал о том, что, пока граждане Украины умирают, в Европе им не рады. Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне", – процитировало министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса издание.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, ФранцияКипр и Греция.

Теги: Россия, Германия, Украина, МИД, Латвия, Чехия, Польша, Франция, Венгрия, агрессия, Европа, визы, Евросоюз
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