“Мы должны быть избирательными”. Боррель прокомментировал инициативу полного запрета на выдачу виз россиянам

По словам Борреля, гражданское общество в России не хочет быть отрезанным от Европы. Он считает, что нужно определить отдельные категории людей, которым визы выдавать стоит, в частности, студентам.
“Я думаю, что мы должны быть более избирательными. Не все россияне должны быть под запретом. Многие хотят уехать из России. С начала войны уехали более 300 тысяч. И большинство из них – профессиональные, высокообразованные люди, не желающие больше оставаться в России. Они не желают идти на войну. Они не поддерживают войну. Они не хотят жить дальше при режиме Путина и уезжают. Поэтому я не думаю, что мы должны закрывать дверь перед этими людьми”, - сказал Боррель.
Вместе с тем он отметил, что согласится с любым решением, которое примут министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече, которая проходит в эти дни в Праге.
“Я бы не утверждал, что ни один россиянин никогда по какой-либо причине не может поехать в Европу. Но это решать министрам”, - сказал Боррель.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того об ограничениях на въезд россиян уже высказались Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.
Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс.
31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза в Праге (Чехия), призвал своих европейских коллег ограничить выдачу виз россиянам.