ГОРДОН
 
 
МИР

“Мы должны быть избирательными”. Боррель прокомментировал инициативу полного запрета на выдачу виз россиянам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Боррель считает, что российские студенты могут въезжать в ЕС
Боррель считает, что российские студенты могут въезжать в ЕС
Фото: ЕРА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступает против полного запрета на выдачу шенгенских виз жителям России. Об этом Боррель сказал в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 августа.

По словам Борреля, гражданское общество в России не хочет быть отрезанным от Европы. Он считает, что нужно определить отдельные категории людей, которым визы выдавать стоит, в частности, студентам. 

Я думаю, что мы должны быть более избирательными. Не все россияне должны быть под запретом. Многие хотят уехать из России. С начала войны уехали более 300 тысяч. И большинство из них – профессиональные, высокообразованные люди, не желающие больше оставаться в России. Они не желают идти на войну. Они не поддерживают войну. Они не хотят жить дальше при режиме Путина и уезжают. Поэтому я не думаю, что мы должны закрывать дверь перед этими людьми”, - сказал Боррель.

Вместе с тем он отметил, что согласится с любым решением, которое примут министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече, которая проходит в эти дни в Праге.

“Я бы не утверждал, что ни один россиянин никогда по какой-либо причине не может поехать в Европу. Но это решать министрам”, - сказал Боррель.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube




Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того об ограничениях на въезд россиян уже высказались Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.

Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс.

31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза в Праге (Чехия), призвал своих европейских коллег ограничить выдачу виз россиянам.

Теги: МИД, санкции, гражданское общество, туристы, студенты, визы, война России против Украины, безопасность, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель, въезд в ЕС, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поконников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поконников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (218200)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (109149)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69338)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (64625)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57325)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (55618)
7
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (54186)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (35685)
 
 
 
 