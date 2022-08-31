“Мы должны быть избирательными”. Боррель прокомментировал инициативу полного запрета на выдачу виз россиянам

По словам Борреля, гражданское общество в России не хочет быть отрезанным от Европы. Он считает, что нужно определить отдельные категории людей, которым визы выдавать стоит, в частности, студентам.

“Я думаю, что мы должны быть более избирательными. Не все россияне должны быть под запретом. Многие хотят уехать из России. С начала войны уехали более 300 тысяч. И большинство из них – профессиональные, высокообразованные люди, не желающие больше оставаться в России. Они не желают идти на войну. Они не поддерживают войну. Они не хотят жить дальше при режиме Путина и уезжают. Поэтому я не думаю, что мы должны закрывать дверь перед этими людьми”, - сказал Боррель.

Вместе с тем он отметил, что согласится с любым решением, которое примут министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече, которая проходит в эти дни в Праге.

“Я бы не утверждал, что ни один россиянин никогда по какой-либо причине не может поехать в Европу. Но это решать министрам”, - сказал Боррель.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube







