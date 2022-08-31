ЕС пока не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам – глава МИД Венгрии

Политик сообщил, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против запрета на выдачу виз России на встрече министров ЕС, которая сейчас проходит в Праге.

"Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет. Несколько государств-членов проголосовали против этого, включая меня", – сказал он.

Тем не менее соглашение, облегчающее выдачу виз россиянам, будет приостановлено при поддержке большинства, подтвердил политик.

Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша в совместном заявлении призвали "решительно сократить поток российских граждан в Европейский союз", написало Reuters.

"Полный запрет направит гражданам России очень четкий сигнал о том, что, пока граждане Украины умирают, в Европе им не рады. Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне", – процитировало министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса агентство.