Пять стран Восточной Европы пригрозили "национальными мерами", если ЕС не найдет решение по поводу виз россиянам

Пока такие меры не будут приняты на уровне Европейского союза, Польша, Финляндия и балканские страны пригрозили, что введут возможные меры на национальном уровне. Они назвали это "решением проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через их границы". Глава министерства иностранных дел Эстонии заявил, что страны могут принимать такие решение в рамках "национальной безопасности".
Как отметила Financial Times, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в эти пять стран прибыло около 700 тыс. россиян. Большинство из них – туристы, "которые используют приграничные государства как ворота для поездок в западные страны ЕС на отдых", говорится в материале.
Сегодня на встрече в Праге главы МИД должны принять общее решение, ограничивать ли выдачу виз россиянам. Как отметило агентство Reuters, в кулуарах встречи все же ожидают, что "министры договорятся о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой". Это будет означать, что россиянам придется дольше ждать и платить больше за визы, добавили в агентстве.
На встрече глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал своих европейских коллег ограничить выдачу виз россиянам.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.
Как отмечает "ВВС News Україна", в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс.