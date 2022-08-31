Пять стран Восточной Европы пригрозили "национальными мерами", если ЕС не найдет решение по поводу виз россиянам

Пока такие меры не будут приняты на уровне Европейского союза, Польша, Финляндия и балканские страны пригрозили, что введут возможные меры на национальном уровне. Они назвали это "решением проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через их границы". Глава министерства иностранных дел Эстонии заявил, что страны могут принимать такие решение в рамках "национальной безопасности".

Как отметила Financial Times, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в эти пять стран прибыло около 700 тыс. россиян. Большинство из них – туристы, "которые используют приграничные государства как ворота для поездок в западные страны ЕС на отдых", говорится в материале.

Сегодня на встрече в Праге главы МИД должны принять общее решение, ограничивать ли выдачу виз россиянам. Как отметило агентство Reuters, в кулуарах встречи все же ожидают, что "министры договорятся о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой". Это будет означать, что россиянам придется дольше ждать и платить больше за визы, добавили в агентстве.

На встрече глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал своих европейских коллег ограничить выдачу виз россиянам.