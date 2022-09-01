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"Унизительно для Европы". Зеленский призвал наконец-то урегулировать вопрос об ограничении европейских виз для россиян

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Европа это территория прежде всего ценностей, а не примитивного потребления, отметил Зеленский
Европа – это территория прежде всего ценностей, а не примитивного потребления, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 31 августа рассказал о своем участии (в режиме видеосвязи) в форуме Forum 2000, основанном бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом.

Текст речи Зеленского опубликован на сайте президента Украины.

Глава государства отметил, что в обращении к участникам форума призвал их усиливать поддержку Украины в войне против РФ и "защиту всей Европы от российского давления".

"В частности, должен быть наконец-то урегулирован вопрос об ограничении европейских виз для граждан России. Я считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан", – сказал Зеленский.

Европа, по словам президента, – это территория "прежде всего ценностей, а не примитивного потребления".

"И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, которое происходит именно сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась, – отметил Зеленский. – Европейское объединение имело цель поддержания мира на континенте. Работу на спокойное и демократическое развитие европейских стран. Европа не может становиться нравственно глухой".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5380641608688927/

По мнению Зеленского, закрытие европейского визового пространства для туристов из РФ защитит страны Европы от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Зеленский считает, что единственный способ повлиять на Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва

31 августа главы МИД стран ЕС договорились о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам. Против запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияКипр и Греция.

Теги: Россия, Украина, санкции, демократия, агрессия, запрет, туристы, ресторан, Владимир Зеленский, Европа, визы, президент, ограничения, отдых, обращение, въезд в ЕС, россияне
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