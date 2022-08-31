Закрытие европейского визового пространства для туристов из РФ защитит страны Европы от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице – Зеленский

Зеленский: Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома Фото: president.gov.ua

Текст обращения Зеленского приводит сайт главы Украинского государства.

"Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием. Визовые ограничения побуждают граждан России чувствовать, что за свободу нужно бороться. Закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все страны от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице", – сказал он.

В британском Солсбери в 2018 году отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (они выжили), Великобритания обвиняет в преступлении трех россиян.

В чешском селе Врбетице в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. Погибло два человека, а ликвидация последствий длилась шесть лет, Чехия заявляет о причастности российских спецслужб к взрывам. В 2022 году в канцелярии президента Чехии "случайно уничтожили" доклад, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ РФ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, связанных с делом о попытке отравления Скрипалей.