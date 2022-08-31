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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Закрытие европейского визового пространства для туристов из РФ защитит страны Европы от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице – Зеленский

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Зеленский: Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома
Зеленский: Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 31 августа по видеосвязи к участникам конференции Forum 2000 в Праге, выступил за визовые ограничения для россиян, которые посещают Европу как туристы.

Текст обращения Зеленского приводит сайт главы Украинского государства. 

"Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием. Визовые ограничения побуждают граждан России чувствовать, что за свободу нужно бороться. Закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все страны от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице", – сказал он. 

В британском Солсбери в 2018 году отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (они выжили), Великобритания обвиняет в преступлении трех россиян.

В чешском селе Врбетице в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. Погибло два человека, а ликвидация последствий длилась шесть лет, Чехия заявляет о причастности российских спецслужб к взрывам. В 2022 году в канцелярии президента Чехии "случайно уничтожили" доклад, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ РФ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, связанных с делом о попытке отравления Скрипалей. 

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва

31 августа главы МИД стран ЕС договорились о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам. Против запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияКипр и Греция.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: визовый режим, Владимир Зеленский, Европа, визы, Евросоюз, отравление в Солсбери, Врбетице
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