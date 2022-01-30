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В канцелярии чешского президента "случайно уничтожили" секретный доклад об участии российских спецслужб во взрывах на складах боеприпасов

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По сообщениям СМИ, секретный документ о взрывах во Врбетице впервые поступил в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года и в течение 10 дней глава государства с ним не ознакомился
По сообщениям СМИ, секретный документ о взрывах во Врбетице впервые поступил в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года и в течение 10 дней глава государства с ним не ознакомился
Фото: ЕРА

Полиция Чехии проверяет обстоятельства случайного уничтожения канцелярией президента секретного доклада об участии русских спецслужб во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом 29 января сообщило "Чешское радио".

По данным "Чешского радио", полученным из трех информированных источников, об уничтожении доклада полиция узнала случайно, решив проверить его на следы ДНК или отпечатки пальцев. Правоохранители хотели выяснить, не касались ли документа люди, не имеющие доступа к засекреченной информации.

Сообщается, что в докладе, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки (ГРУ).

В частности, в секретном сообщении фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает "Чешское радио".

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении доклада официально не опроверг, но одновременно категорически отверг возможность, что его могли прочитать не имеющие на это право лица.

Глава комитета по безопасности канцелярии Ян Новак в комментарии "Чешскому радио" подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Секретный документ о взрывах во Врбетице впервые поступил в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года и в течение 10 дней глава государства с ним не ознакомился, сообщало 19 мая 2021 года издание Denik N.

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывам российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение количества сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. А после первых требований о компенсации в РФ заявили, что платить Праге не собираются.

Теги: Россия, Чехия, взрыв, разведка, боеприпасы, спецслужбы, ущерб, документы, президент, взрывы, доклад, канцелярия, русские, Врбетице
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