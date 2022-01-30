В канцелярии чешского президента "случайно уничтожили" секретный доклад об участии российских спецслужб во взрывах на складах боеприпасов

По сообщениям СМИ, секретный документ о взрывах во Врбетице впервые поступил в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года и в течение 10 дней глава государства с ним не ознакомился Фото: ЕРА

По данным "Чешского радио", полученным из трех информированных источников, об уничтожении доклада полиция узнала случайно, решив проверить его на следы ДНК или отпечатки пальцев. Правоохранители хотели выяснить, не касались ли документа люди, не имеющие доступа к засекреченной информации.

Сообщается, что в докладе, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки (ГРУ).

В частности, в секретном сообщении фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает "Чешское радио".

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении доклада официально не опроверг, но одновременно категорически отверг возможность, что его могли прочитать не имеющие на это право лица.

Глава комитета по безопасности канцелярии Ян Новак в комментарии "Чешскому радио" подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Секретный документ о взрывах во Врбетице впервые поступил в канцелярию президента Чехии в апреле 2021 года и в течение 10 дней глава государства с ним не ознакомился, сообщало 19 мая 2021 года издание Denik N.