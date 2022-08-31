Кулеба заявил, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"На пути к победе мы всегда будем сталкиваться с трудным выбором, и у нас всегда будет искушение принять полумеры, чтобы найти баланс… Но печальная правда состоит в том, что эпоха мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер. Мы должны быть решительными, мы должны быть преданы делу. Да, мы должны быть жесткими – но это единственный способ выиграть войну, особенно войну против такой страны, как Россия, во главе с президентом [Владимиром] Путиным", – сказал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, если бы пришлось делать выбор между полумерами, например, относительно виз, и не введением никаких мер, то он бы не вводил никакие меры.

"Я бы отдал предпочтение тому, чтобы потратить больше времени на обсуждение, поиск решения, которым ввести реальную жесткую меру. Это политика, которая приведет нас к победе", – отметил Кулеба.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, закрытие европейского визового пространства для туристов из РФ защитит страны Европы от убийц, которые были в Солсбери или Врбетице.