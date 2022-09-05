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Болгария в два раза повысит стоимость виз для россиян

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Болгария повысит стоимость виз для граждан России
Болгария повысит стоимость виз для граждан России
Фото: depositphotos.com

Болгария повысит стоимость виз для российских туристов с 35 до 80 евро. Об этом 5 сентября сообщил исполняющий обязанности министра туризма страны Илин Димитров, пишет Euractiv.

Димитров объяснил, что стоимость визы ранее составляла €80, но была временно снижена для россиян до  35, а также запретить россиянам въезд не получится.

Также он отметил, что Болгария не совсем согласна с решением Евросоюза, но, как члены союза, они должны его выполнять.

По его словам, несмотря на отсутствие прямых рейсов из российских городов в Болгарию с начала года страну посетило более 60 тыс. человек граждан России. Более того, по официальным данным, российские граждане являются владельцами более 100 тыс. объектов на побережье Черного моря в Болгарии.

Контекст:

31 августа главы МИД стран Европейского союза договорились о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам. В этот же день глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в знак демонстрации солидарности с Украиной Финляндия сократит количество виз, выдаваемых гражданам России, в 10 раз.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранция, Венгрия, Кипр и Греция.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу в восьмой пакет санкций добавить визовые ограничения для россиян.

Теги: Россия, Болгария, туризм, Димитров, визы, война России против Украины, Евросоюз, россияне, вторжение России в Украину
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