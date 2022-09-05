Болгария в два раза повысит стоимость виз для россиян

Димитров объяснил, что стоимость визы ранее составляла €80, но была временно снижена для россиян до €35, а также запретить россиянам въезд не получится.

Также он отметил, что Болгария не совсем согласна с решением Евросоюза, но, как члены союза, они должны его выполнять.

По его словам, несмотря на отсутствие прямых рейсов из российских городов в Болгарию с начала года страну посетило более 60 тыс. человек граждан России. Более того, по официальным данным, российские граждане являются владельцами более 100 тыс. объектов на побережье Черного моря в Болгарии.