Финляндия в 10 раз сократит количество виз, выдаваемых гражданам России

Когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться, как обычно – Хаависто Фото: ЕРА

По его словам, с 1 сентября россиянам разрешено подавать заявки на туристические визы в страну только один раз в неделю и только в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

"Важно показать, что в то время, когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться, как обычно", – сказал он.

Страна, имеющая самую протяженную границу с РФ из всех стран – членов ЕС, объявила об этом решении в августе на фоне растущего давления со стороны политиков и граждан с целью ограничить передвижение российских туристов, пишет Skynews.

Кроме того, министерство иностранных дел Финляндии заявило, что правительство изучает возможность оказания помощи российским правозащитникам, представителям гражданского общества и журналистам, критикующим Кремль, путем введения нового типа гуманитарной визы, позволяющей эмигрировать.