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Финляндия в 10 раз сократит количество виз, выдаваемых гражданам России

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Когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться, как обычно Хаависто
Когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться, как обычно – Хаависто
Фото: ЕРА

В знак демонстрации солидарности с Украиной Финляндия сократит количество виз, выдаваемых гражданам России, в 10 раз. Об этом во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Праге (Чехия) 31 августа заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает Skynews.

По его словам, с 1 сентября  россиянам разрешено подавать заявки на туристические визы в страну только один раз в неделю и только в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. 

"Важно показать, что в то время, когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться, как обычно", – сказал он.

Страна, имеющая самую протяженную границу с РФ из всех стран – членов ЕС, объявила об этом решении в августе на фоне растущего давления со стороны политиков и граждан с целью ограничить передвижение российских туристов, пишет Skynews.

Кроме того, министерство иностранных дел Финляндии заявило, что правительство изучает возможность оказания помощи российским правозащитникам, представителям гражданского общества и журналистам, критикующим Кремль, путем введения нового типа гуманитарной визы, позволяющей эмигрировать.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились о полной приостановке упрощенной процедуры выдачи виз россиянам. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранция, Венгрия, Кипр и Греция.

Теги: Россия, МИД, Финляндия, визы, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Пекка Хаависто
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