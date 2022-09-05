"Европа – не Диснейленд для сторонников террора". Зеленский призвал ЕС ввести визовые ограничения для россиян

Зеленский: Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора Фото: EPA

"Считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", – сказал он.

По мнению президента, если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья.

"Это важная нравственная вещь. Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора. И визовые ограничения это точно продемонстрируют. Свободный мир должен побуждать россиян к действиям против тех, кто начал эту войну", – заявил Зеленский.