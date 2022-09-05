"Европа – не Диснейленд для сторонников террора". Зеленский призвал ЕС ввести визовые ограничения для россиян

"Считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", – сказал он.
По мнению президента, если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья.
"Это важная нравственная вещь. Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора. И визовые ограничения это точно продемонстрируют. Свободный мир должен побуждать россиян к действиям против тех, кто начал эту войну", – заявил Зеленский.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.
Как отмечает "ВВС News Україна", в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс.