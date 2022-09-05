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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Европа – не Диснейленд для сторонников террора". Зеленский призвал ЕС ввести визовые ограничения для россиян

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Зеленский: Европа это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора
Зеленский: Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу в восьмой пакет санкций добавить визовые ограничения для россиян. Об этом он заявил 4 сентября в вечернем обращении, опубликованном на сайте ОП.

"Считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", – сказал он.

По мнению президента, если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья.

"Это важная нравственная вещь. Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора. И визовые ограничения это точно продемонстрируют. Свободный мир должен побуждать россиян к действиям против тех, кто начал эту войну", – заявил Зеленский.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, об ограничениях во въезде россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.

Как отмечает "ВВС News Україна", в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Владимир Зеленский, Европа, визы, война России против Украины, ограничения
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