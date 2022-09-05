"Проведение подобных шабашей недопустимо". В МИД Украины отреагировали на пророссийские митинги в Чехии и Германии

"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и пренебречь честью и достоинством украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе", – написал Николенко.

Он отметил, что нет сомнений в солидарности большинства чехов и немцев с украинцами и в их поддержке Украины. По его словам, антиукраинские акции не смогут поколебать дружбу Украины с Германией и Чехией.