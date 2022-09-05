"Проведение подобных шабашей недопустимо". В МИД Украины отреагировали на пророссийские митинги в Чехии и Германии

"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и пренебречь честью и достоинством украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе", – написал Николенко.
Он отметил, что нет сомнений в солидарности большинства чехов и немцев с украинцами и в их поддержке Украины. По его словам, антиукраинские акции не смогут поколебать дружбу Украины с Германией и Чехией.
В субботу, 3 сентября, десятки тысяч человек собрались в центре Праги на митинг против чешского правительства, а также против военной поддержки Украины и антироссийских санкций. Демонстранты держали плакаты с лозунгами против ЕС и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы, повышения цен на энергоносители и с призывами к нейтральности и диалогу с Россией.
В воскресенье 4 сентября в Кельне несколько сотен человек вышли на акцию протеста против поставок германского оружия в Украину. Также они требовали отмены санкций против России и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", сообщает DW.