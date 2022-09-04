Украина ожидает получить на этой неделе €5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза – Шмыгаль на встрече со Штайнмайером

"На этой неделе ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере €5 млрд. Мы благодарны Германии и всем странам Евросоюза за финансовую помощь. Это позволяет нам выстоять в войне, продолжать финансировать социальные обязательства правительства, поддерживать экономику, армию и финансовую стабильность в нашем государстве", – сказал он.

Всего, по словам Шмыгаля, Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Также Шмыгаль говорил со Штайнмайером о поставках вооружения в Украину, президент ФРГ заверил в поддержке Украины со стороны Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)