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В августе Украина получила рекордную с начала войны финпомощь от Запада – минфин

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B сентябре ожидается поступление очередного транша грантовой поддержки от США в размере $1,5 млрд Марченко
B сентябре ожидается поступление очередного транша грантовой поддержки от США в размере $1,5 млрд – Марченко
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

В августе Украина получила $4,6 млрд от западных партнеров и это рекордный объем финансовой помощи с начала войны. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube.

По его словам, такой объем средств позволяет правительству обеспечить все необходимые расходы, в том числе социальные выплаты.

В сентябре минфин ожидает поступления очередного транша грантовой поддержки от США в размере $1,5 млрд. Также в сентябре – начале октября должны поступить средства по программе макрофинансовой помощи от Европейского союза, рассказал Марченко.

Он проинформировал, что на начало осени запланирован визит в Киев министра финансов Германии Кристиана Линднера. Он, по словам Марченко, представитель той части доноров, которые выступают за более грантовый, а не кредитный характер поддержки Украины. И недавнее выделение Германией €1 млрд – пример того, как должна выглядеть реальная помощь ЕС.

При этом министр финансов подчеркнул, что кредиты предоставляются на льготных условиях: под невысокий процент и на длинный срок. Поэтому для правительства главное иметь сейчас оборотные средства.

15 августа в интервью "РБК-Украина" Марченко сообщил, что до конца года Украина планирует получить $26 млрд, возможно, эта сумма вырастет до $30 млрд.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Поддержку Украине оказывают США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Кроме того, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, спецсчет для стран-доноров создал также Международный валютный фонд. Также Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества на $20 млрд.

В конце апреля президент Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

23 августа агентство Associated Press сообщало, что США объявят о выделении рекордного пакета помощи Украине на $3 млрд.

Теги: США, Германия, Министерство финансов, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Кристиан Линднер
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