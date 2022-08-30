В августе Украина получила рекордную с начала войны финпомощь от Запада – минфин

По его словам, такой объем средств позволяет правительству обеспечить все необходимые расходы, в том числе социальные выплаты.

В сентябре минфин ожидает поступления очередного транша грантовой поддержки от США в размере $1,5 млрд. Также в сентябре – начале октября должны поступить средства по программе макрофинансовой помощи от Европейского союза, рассказал Марченко.

Он проинформировал, что на начало осени запланирован визит в Киев министра финансов Германии Кристиана Линднера. Он, по словам Марченко, представитель той части доноров, которые выступают за более грантовый, а не кредитный характер поддержки Украины. И недавнее выделение Германией €1 млрд – пример того, как должна выглядеть реальная помощь ЕС.

При этом министр финансов подчеркнул, что кредиты предоставляются на льготных условиях: под невысокий процент и на длинный срок. Поэтому для правительства главное иметь сейчас оборотные средства.

15 августа в интервью "РБК-Украина" Марченко сообщил, что до конца года Украина планирует получить $26 млрд, возможно, эта сумма вырастет до $30 млрд.