Марченко: До конца года Украина может получить до $30 млрд помощи

Министр финансов заявил, что с начала войны Украина получила от партнеров $14 млрд и до конца года может получить еще от $12 до $16 млрд Фото: mof.gov.ua

"[Мы планируем получить до конца года] ориентировочно до $26 млрд, возможно, будет больше. Это зависит от успешности переговоров. До $30 млрд может быть", – заявил Марченко.

По словам министра, такие суммы обсуждаются с партнерами с начала войны.

"Мы уже получили $14 млрд, то есть до конца года можем получить еще пот $12 до $16 млрд", – добавил министр.

По словам Марченко, макрофинансовую помощь от стран ЕС в Минфине планируют получить в сентябре – в несколько траншей.