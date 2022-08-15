Марченко: До конца года Украина может получить до $30 млрд помощи

"[Мы планируем получить до конца года] ориентировочно до $26 млрд, возможно, будет больше. Это зависит от успешности переговоров. До $30 млрд может быть", – заявил Марченко.
По словам министра, такие суммы обсуждаются с партнерами с начала войны.
"Мы уже получили $14 млрд, то есть до конца года можем получить еще пот $12 до $16 млрд", – добавил министр.
По словам Марченко, макрофинансовую помощь от стран ЕС в Минфине планируют получить в сентябре – в несколько траншей.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь.
Поддержку Украине оказывают США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Кроме того, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, спецсчет для стран-доноров создал также Международный валютный фонд. Также Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества на $20 млрд.
В конце апреля президент Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.