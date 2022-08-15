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Марченко: До конца года Украина может получить до $30 млрд помощи

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Министр финансов заявил, что с начала войны Украина получила от партнеров $14 млрд и до конца года может получить еще от $12 до $16 млрд
Министр финансов заявил, что с начала войны Украина получила от партнеров $14 млрд и до конца года может получить еще от $12 до $16 млрд
Фото: mof.gov.ua

Украина планирует получить $26 млрд помощи до конца года. Сумма может возрасти до $30 млрд, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "РБК-Украина", опубликованном 15 августа.

"[Мы планируем получить до конца года] ориентировочно до $26 млрд, возможно, будет больше. Это зависит от успешности переговоров. До $30 млрд может быть", – заявил Марченко.

По словам министра, такие суммы обсуждаются с партнерами с начала войны.

"Мы уже получили $14 млрд, то есть до конца года можем получить еще пот $12 до $16 млрд", – добавил министр. 

По словам Марченко, макрофинансовую помощь от стран ЕС в Минфине планируют получить в сентябре – в несколько траншей.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада оказывают Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Поддержку Украине оказывают США, страны ЕС, Канада, Япония и другие государства. Кроме того, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, спецсчет для стран-доноров создал также Международный валютный фонд. Также Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества на $20 млрд.

В конце апреля президент Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Теги: Украина, Министерство финансов, помощь, деньги, финансовая помощь, война России против Украины, финансы, Евросоюз, Сергей Марченко, Минфин, ЕС
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