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Введение налога на импорт приведет к росту инфляции и усилению контрабанды – СМИ

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Необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении правительства инструменты, пишет "Лига.Бизнес"
Необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении правительства инструменты, пишет "Лига.Бизнес"
Фото: depositphotos.com

Введение в Украине дополнительного импортного сбора в 10%, которое инициирует Кабмин, содержит ряд значительных рисков – в частности, из-за такого решения могут вырасти цены и объем контрабанды, считают аналитики, опрошенные агентством "Лига.Бизнес". Эксперты отмечают, что вместо этого власти следует сконцентрироваться на использовании уже существующих альтернатив.

"Главный риск – это усиление инфляции. Подавляющая часть импорта – это товары первой необходимости, лекарства, горючее, удобрения – дефицитная продукция, которая не производится в Украине и которую невозможно заместить. То есть введение импортного сбора лишь приведет к удорожанию указанных товаров, дефициту, росту общего уровня инфляции и не окажет положительного влияния для отечественных товаропроизводителей", – указывает агентство.

Кроме того, общее введение дополнительного импортного сбора чревато ростом объемов контрабанды и увеличением тенизации экономики. Это также не будет способствовать росту конкурентоспособности отечественных производителей, предупреждают опрошенные журналистами аналитики. В то же время, указывают они, правительство не дорабатывает в части существующих альтернатив.

"В частности, правительство не использует инструменты торговой защиты отечественных товаропроизводителей (антидемпинговые, специальные, компенсационные пошлины),  направленные на ограничение не всего импорта, а именно недобросовестного импорта, который наносит ущерб отечественным производителям аналогичной продукции. Фактически с конца прошлого года не проводятся заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, обычно проводившиеся раз в месяц. Без проведения заседаний не принимаются важные решения о введении защитных пошлин или нарушении соответствующих торговых расследований по обращениям украинских предприятий", – указывает редакция.

Таким образом, правительство не использует инструментарий, позволяющий обоснованно, на основании фактов, применить дополнительные импортные пошлины, которые позволили бы ограничить недобросовестный импорт, защитить отечественных производителей и способствовали бы увеличению таможенных платежей в бюджет, считают авторы.

"Учитывая отсутствие прозрачности и наличие значительных рисков от введения дополнительного импортного сбора ко всему импорту, да еще и в столь значительном размере, следует привлечь общественность и бизнес к обсуждению этого вопроса. Также необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении правительства инструменты", – резюмирует агентство.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация.

Теги: налоги, инфляция, экономика, импорт, цены, контрабанда, Нацбанк, законопроект, Минфин
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