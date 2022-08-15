Введение налога на импорт приведет к росту инфляции и усилению контрабанды – СМИ

"Главный риск – это усиление инфляции. Подавляющая часть импорта – это товары первой необходимости, лекарства, горючее, удобрения – дефицитная продукция, которая не производится в Украине и которую невозможно заместить. То есть введение импортного сбора лишь приведет к удорожанию указанных товаров, дефициту, росту общего уровня инфляции и не окажет положительного влияния для отечественных товаропроизводителей", – указывает агентство.

Кроме того, общее введение дополнительного импортного сбора чревато ростом объемов контрабанды и увеличением тенизации экономики. Это также не будет способствовать росту конкурентоспособности отечественных производителей, предупреждают опрошенные журналистами аналитики. В то же время, указывают они, правительство не дорабатывает в части существующих альтернатив.

"В частности, правительство не использует инструменты торговой защиты отечественных товаропроизводителей (антидемпинговые, специальные, компенсационные пошлины), направленные на ограничение не всего импорта, а именно недобросовестного импорта, который наносит ущерб отечественным производителям аналогичной продукции. Фактически с конца прошлого года не проводятся заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, обычно проводившиеся раз в месяц. Без проведения заседаний не принимаются важные решения о введении защитных пошлин или нарушении соответствующих торговых расследований по обращениям украинских предприятий", – указывает редакция.

Таким образом, правительство не использует инструментарий, позволяющий обоснованно, на основании фактов, применить дополнительные импортные пошлины, которые позволили бы ограничить недобросовестный импорт, защитить отечественных производителей и способствовали бы увеличению таможенных платежей в бюджет, считают авторы.

"Учитывая отсутствие прозрачности и наличие значительных рисков от введения дополнительного импортного сбора ко всему импорту, да еще и в столь значительном размере, следует привлечь общественность и бизнес к обсуждению этого вопроса. Также необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении правительства инструменты", – резюмирует агентство.