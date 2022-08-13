Введение 10% сбора на операции по покупке валюты создаст "схематозы" и ударит по экономике – эксперт

"В 2014 году, когда был введен соответствующий сбор, он сработал в целом положительно для экономики и для бюджета. Сейчас это неуместно, потому что у нас нет такого разрыва в торговом сальдо, как было тогда. Кроме того, недавно приняты два негативных для импортеров решения: отмена льгот по налогам и увеличения официального курса. Эти два момента еще не отыграли, а еще добавляете 10%. То есть, фактически сразу к цене импорта прибавляете 35%", – отметил Несходовский.

По мнению эксперта, этот дополнительный сбор приведет только к схематозу во время импорта - например, с переуступкой долга. Кроме того, он повредит развитию украинской экономики.

"У нас очень много импортных комплектующих и сырья. То есть, другими словами, мы сильно ударим по своему производству", – заявил экономист.