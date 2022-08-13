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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Введение 10% сбора на операции по покупке валюты создаст "схематозы" и ударит по экономике – эксперт

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Илья Несходовский: Мы сильно ударим по своему производств
Илья Несходовский: Мы сильно ударим по своему производств
Фото: politeka.net

Законопроект правительства, по которому импортерам придется платить налог в 10% с каждой покупки валюты под оплату импорта, не решит проблемы с торговым балансом Украины, но создаст многочисленные проблемы для бизнеса. Об этом заявил директор Института социально-экономической трансформации, руководитель аналитического центра Сети защиты национальных интересов АНТС Илья Несходовский, пишет DSNews.ua.

"В 2014 году, когда был введен соответствующий сбор, он сработал в целом положительно для экономики и для бюджета. Сейчас это неуместно, потому что у нас нет такого разрыва в торговом сальдо, как было тогда. Кроме того, недавно приняты два негативных для импортеров решения: отмена льгот по налогам и увеличения официального курса. Эти два момента еще не отыграли, а еще добавляете 10%. То есть, фактически сразу к цене импорта прибавляете 35%", – отметил Несходовский.

По мнению эксперта, этот дополнительный сбор приведет только к схематозу во время импорта - например, с переуступкой долга. Кроме того, он повредит развитию украинской экономики.

"У нас очень много импортных комплектующих и сырья. То есть, другими словами, мы сильно ударим по своему производству", – заявил экономист.

Контекст:

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Днем ранее введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко. 

Введение этого сбора поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес-ассоциация

Теги: Кабинет Министров, валюта, экономика, бюджет, импорт, законопроект, Европейская бизнес-ассоциация
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