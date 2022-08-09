Разблокировка портов для экспорта металла и руды даст мощный источник валюты для Украины – Союз промышленников и предпринимателей

В организации отметили, что правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта Фото: gmk.center

"Если не вмешаться в ситуацию, потеря рабочих мест и экспортных поступлений в нынешней ситуации войны ляжет невероятным дополнительным бременем на бюджет, который и так ежемесячно имеет дефицит в $5 млрд. Правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта", – считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

В УСПП уточнили, что целенаправленная работа власти с участием международных структур по разблокированию морских портов для экспорта ГМК поможет преодолеть кризис в отрасли и позволит гривне укрепить свои позиции на валютном рынке.

"Это обеспечит еще один мощный источник притока валюты в страну, что будет способствовать стабилизации курса национальной валюты. Объективным курсом в данных условиях мы считаем 36 грн за доллар, остальное – ответ рынка на трудности с экспортом и такими новациями от правительства, как возможность дополнительного 10% налогообложения импорта", – заявил президент УСПП Анатолий Кинах.