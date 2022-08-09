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Разблокировка портов для экспорта металла и руды даст мощный источник валюты для Украины – Союз промышленников и предпринимателей

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В организации отметили, что правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта
В организации отметили, что правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта
Фото: gmk.center

Расширение "зернового коридора" для экспорта продукции горно-металлургического комплкекса даст Украине мощный источник поступления валюты, который поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре. Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Если не вмешаться в ситуацию, потеря рабочих мест и экспортных поступлений в нынешней ситуации войны ляжет невероятным дополнительным бременем на бюджет, который и так ежемесячно имеет дефицит в $5 млрд. Правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта", – считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

В УСПП уточнили, что целенаправленная работа власти с участием международных структур по разблокированию морских портов для экспорта ГМК поможет преодолеть кризис в отрасли и позволит гривне укрепить свои позиции на валютном рынке.

"Это обеспечит еще один мощный источник притока валюты в страну, что будет способствовать стабилизации курса национальной валюты. Объективным курсом в данных условиях мы считаем 36 грн за доллар, остальное – ответ рынка на трудности с экспортом и такими новациями от правительства, как возможность дополнительного 10% налогообложения импорта", – заявил президент УСПП Анатолий Кинах.

Контекст:

Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: налоги, инфляция, валюта, гривна, ВВП, экономика, бюджет, импорт, экспорт, Анатолий Кинах, курс гривны, УСПП
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