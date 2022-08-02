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Комитет монетарной политики НБУ единогласно поддержал сохранение учетной ставки на уровне 25%

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В НБУ считают, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас является фактически безальтернативным
В НБУ считают, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас является фактически безальтернативным
Фото: depositphotos.com

Комитет монетарной политики Нацбанка Украины на заседании 20 июля единогласно поддержал сохранение учетной ставки на уровне 25%. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба НБУ.

"Участники дискуссии согласились, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас является фактически безальтернативным. С одной стороны, нынешний уровень ставки отвечает высоким рискам ухудшения ожиданий, развертывания инфляционной спирали, потери финансовой стабильности и доверия НБУ. Ставка по депозитным сертификатам НБУ также находится на уровне, который позволяет абсорбировать структурный профицит ликвидности, обеспечивать перенос эффектов от повышения учетной ставки на процентные ставки банков и соответственно сдерживать девальвационное и инфляционное давление", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что сейчас сохраняется высокий потенциал для дополнительного дезинфляционного эффекта от предварительного повышения ставки с 10% до 25%.

"Дальнейший перенос эффекта от июньского повышения учетной ставки отразится на росте рыночных ставок и в дальнейшем будет способствовать увеличению привлекательности гривневых активов. Это позволит украинцам защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции. К тому же вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами валютной политики это позволит снизить спрос на валютном рынке, а соответственно – уменьшить колебания на рынке в перспективе", – пояснили в НБУ.

Контекст:

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

Теги: Украина, валюта, гривна, НБУ, бизнес, девальвация, Нацбанк, курс гривны, учетная ставка
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