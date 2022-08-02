Комитет монетарной политики НБУ единогласно поддержал сохранение учетной ставки на уровне 25%

В НБУ считают, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас является фактически безальтернативным Фото: depositphotos.com

"Участники дискуссии согласились, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас является фактически безальтернативным. С одной стороны, нынешний уровень ставки отвечает высоким рискам ухудшения ожиданий, развертывания инфляционной спирали, потери финансовой стабильности и доверия НБУ. Ставка по депозитным сертификатам НБУ также находится на уровне, который позволяет абсорбировать структурный профицит ликвидности, обеспечивать перенос эффектов от повышения учетной ставки на процентные ставки банков и соответственно сдерживать девальвационное и инфляционное давление", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что сейчас сохраняется высокий потенциал для дополнительного дезинфляционного эффекта от предварительного повышения ставки с 10% до 25%.

"Дальнейший перенос эффекта от июньского повышения учетной ставки отразится на росте рыночных ставок и в дальнейшем будет способствовать увеличению привлекательности гривневых активов. Это позволит украинцам защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции. К тому же вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами валютной политики это позволит снизить спрос на валютном рынке, а соответственно – уменьшить колебания на рынке в перспективе", – пояснили в НБУ.