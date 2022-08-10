Налог на валюту, который инициирует власть, негативно повлияет на покупательную способность населения – ЕВА

"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это будет негативно влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", – отметила Деревянко.

Похожей позиции придерживается член налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина: по ее прогнозам, введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность.

"10% от стоимости товара равняется наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" – отметила она.