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Налог на валюту, который инициирует власть, негативно повлияет на покупательную способность населения – ЕВА

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Кабинет Министров Украины готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт
Кабинет Министров Украины готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт
Фото: depositphotos.com

Законопроект о дополнительном сборе на импорт в объеме 10%, над которым сейчас работает Министерство финансов, – идея неоднозначная, от его введения пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги. Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко в комментарии "Forbes-Украина".

"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это будет негативно влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", – отметила Деревянко.

Похожей позиции придерживается член налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина: по ее прогнозам, введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность.

"10% от стоимости товара равняется наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" – отметила она.

Контекст:

Кабинет Министров Украины готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт, писал в своем Telegram народный депутат от "Голоса", замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

О вероятном введении такого сбора также говорил в интервью УНИАН министр финансов Сергей Марченко.

Теги: налоги, валюта, экономика, промышленность, импорт, бизнес, Министерство финансов, Анна Деревянко, законопроект, финансы, Европейская бизнес-ассоциация
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