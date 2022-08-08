Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в $4,5 млрд

"Группа Всемирного банка объявила о дополнительном финансировании в размере $4,5 млрд, мобилизованном для Украины в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE), целью которого является помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных продолжающейся войной", – говорится в сообщении.

Учреждение отметило, что речь идет о гранте.

Пакет финансирования "поможет правительству Украины покрыть затраты на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии, которые необходимы для благополучия граждан страны".

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что Украина нуждается в финансировании этих сфер, "чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий жизни и бедность".

Предыдущий грант в рамках проекта PEACE Всемирный банк одобрил Украине 7 июня, сумма – $1,49 млрд.