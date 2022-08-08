Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в $4,5 млрд

"Группа Всемирного банка объявила о дополнительном финансировании в размере $4,5 млрд, мобилизованном для Украины в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE), целью которого является помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных продолжающейся войной", – говорится в сообщении.
Учреждение отметило, что речь идет о гранте.
Пакет финансирования "поможет правительству Украины покрыть затраты на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии, которые необходимы для благополучия граждан страны".
Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что Украина нуждается в финансировании этих сфер, "чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий жизни и бедность".
Предыдущий грант в рамках проекта PEACE Всемирный банк одобрил Украине 7 июня, сумма – $1,49 млрд.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.