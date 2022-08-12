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Отмена возмещения НДС экспортерам сырья убьет экспортеров, но никак не поможет перерабатывающей отрасли – эксперт

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Это проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Это проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Фото: depositphotos.com

Отмена возмещения экспортерам сырья, инициируемая властями, может привести к окончательному закрытию предприятий, но никоим образом не поможет стимулировать развитие перерабатывающей отрасли. Об этом заявил старший аналитик GMK-Center Андрей Тарасенко в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе Общественное.

Он напомнил, что сейчас предприятия-экспортеры страдают от многих факторов, связанных с войной: это и потеря активов, и усложненная логистика из-за блокирования портов. При этом тарифы на железнодорожные перевозки повышены на 70%, что делает поставки определенных видов железорудного сырья в европейские страны просто нецелесообразным.

"Все это происходит на фоне значительного роста цен на энергоресурсы при падении стоимости самой металлопродукции. Так что если к этому прибавится еще и невозврат НДС экспортерам сырья, возникнет вопрос о существовании этих предприятий вообще. Их нагрузка и так очень снижена, дальше – только закрытие", – подчеркнул Тарасенко.

Он также убежден, что отмена возмещения НДС не изменит ситуацию в перерабатывающей отрасли. Для того чтобы стимулировать внутреннюю переработку, не нужно использовать метод "кнута" и облагать экспортеров новым налогом. Вместо этого нужно создать систему стимулов для перерабатывающей отрасли, уверен Тарасенко.

"Когда говорят, что это будет стимулировать перерабатывающую отрасль, это неправда. Не будет. Это просто убьет экспортеров. Ведь нужно учитывать, что развитию перерабатывающей отрасли в Украине мешает разрыв цепей поставок. То есть для того, чтобы производить больше чугуна или стали, нам нужно больше коксующихся углей. Его нужно импортировать, а у нас с этим сейчас проблемы, потому что порты закрыты. Кроме того, раньше основным поставщиком этого угля была Россия, а сейчас, очевидно, никто не имеет с ней дел. Поэтому о стимулировании переработки за счет экспортеров сырья могут говорить только люди, не понимающие, как функционирует перерабатывающая отрасль", – резюмировал Тарасенко.

Контекст:

"Обозреватель" писал, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Теги: налоги, импорт, экспорт, НДС
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