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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швейцария будет проверять у беженцев наличие недвижимости и дохода в Украине при начислении пособия

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До осени чиновники намерены представить рекомендации, как будет определяться стоимость активов и имущества беженцев
До осени чиновники намерены представить рекомендации, как будет определяться стоимость активов и имущества беженцев
Фото: ЕРА

Власти Швейцарии объявили, что при рассмотрении заявок на получение социальной помощи будут учитывать финансовое положение украинских беженцев. Об этом сообщает общественное телевидение SRF.

По его данным, больше 60 тыс. человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, который позволяет им получать социальную помощь, а также работать в стране.

При этом для прибывших из Украины, в отличие от мигрантов из других  стран, такие активы, как драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость на родине не учитывались при выплате социальной помощи.

"Мы заметили, что общественность критикует разное отношение к временно допущенным и нуждающимся в защите. Поэтому мы обсуждаем различные варианты того, как теперь будем проверять активы лиц, нуждающихся в помощи", – сказала SRF генеральный секретарь Кантональной конференции социальных директоров Габи Шеллези. 

По ее словам, власти приняли решение ужесточить правила получения пособия: теперь доходы будут зачитываться независимо от того, получены ли они в Украине или в Швейцарии.

Единственным исключением будет автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину,  отметила Шеллези. К осени чиновники намерены представить рекомендации, как будет определяться стоимость автомобилей, ювелирных изделий и другого имущества беженцев.

Контекст:

Швейцария обычно придерживалась нейтралитета, хотя с 2014 года в стране действовал запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Однако 28 февраля Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина).

Теги: Швейцария, беженцы, помощь, пособия, война России против Украины
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