Швейцария будет проверять у беженцев наличие недвижимости и дохода в Украине при начислении пособия

До осени чиновники намерены представить рекомендации, как будет определяться стоимость активов и имущества беженцев Фото: ЕРА

По его данным, больше 60 тыс. человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, который позволяет им получать социальную помощь, а также работать в стране.

При этом для прибывших из Украины, в отличие от мигрантов из других стран, такие активы, как драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость на родине не учитывались при выплате социальной помощи.

"Мы заметили, что общественность критикует разное отношение к временно допущенным и нуждающимся в защите. Поэтому мы обсуждаем различные варианты того, как теперь будем проверять активы лиц, нуждающихся в помощи", – сказала SRF генеральный секретарь Кантональной конференции социальных директоров Габи Шеллези.

По ее словам, власти приняли решение ужесточить правила получения пособия: теперь доходы будут зачитываться независимо от того, получены ли они в Украине или в Швейцарии.

Единственным исключением будет автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину, отметила Шеллези. К осени чиновники намерены представить рекомендации, как будет определяться стоимость автомобилей, ювелирных изделий и другого имущества беженцев.