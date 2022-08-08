Германия с 1 сентября меняет правила пребывания в стране для украинцев

С 1 сентября Германия будет считать, сколько дней украинцы находятся в стране по безвизу Фото: EPA

Согласно документу, с 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории ФРГ, будут учтены все дни пребывания в стране начиная с 24 февраля 2022 года.

Украинцам, которые находятся в Германии более трех месяцев, необходимо получить регистрацию временной защиты, иначе у них не будет легальной возможности оставаться в ФРГ, или же выехать из страны на 90 дней.

Беженцы, которые приедут в ФРН после 1 сентября, на безвизовой основе смогут пребывать в стране только 90 дней. В то же время до 31 августа еще можно пересечь границу, несмотря на то, сколько дней человек уже находится на территории ЕС. После также придется оформлять документы, если общее пребывание в странах союза превышает 90 дней.