Количество пересечений границы Украины с начала войны превысило 10 млн – ООН

Вместе с тем в Украину с 28 февраля въехали 4,2 млн раз.
3,8 млн беженцев из Украины зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам. Всего в Европе зафиксировано 6,2 млн беженцев.
Чаще всего украинцы пересекали границу с Польшей – туда въехали более 5 млн человек. Обратно границу со стороны Польши пересекли 3 млн раз.
65% украинских беженцев не планируют возвращаться на Родину в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ООН.