Количество пересечений границы Украины с начала войны превысило 10 млн – ООН

Всего в Европе зафиксировано 6,2 млн беженцев Фото: EPA

Вместе с тем в Украину с 28 февраля въехали 4,2 млн раз.

3,8 млн беженцев из Украины зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам. Всего в Европе зафиксировано 6,2 млн беженцев.

Чаще всего украинцы пересекали границу с Польшей – туда въехали более 5 млн человек. Обратно границу со стороны Польши пересекли 3 млн раз.