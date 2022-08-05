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ОБЩЕСТВО

Временная защита украинцев в ЕС будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года

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Более 6,3 млн украинцев находятся в странах ЕС
Более 6,3 млн украинцев находятся в странах ЕС
Фото: EPA

Статус временной защиты украинцев в Европейском союзе будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года. Этот статус получили более 5 млн украинцев. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире единого телемарафона, ее цитирует hromadske.

По словам Стефанишиной, этот пункт был зафиксирован во время переговоров с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

Во время переговоров с Йоханссон украинская сторона договорилась вместе с ЕС создавать условия, чтобы украинские граждане имели доступ к образованию, медицине, соответствующему проживанию и трудоустройству. Европейская комиссия будет помогать в финансировании этих потребностей.

"Также мы зафиксировали, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС, будет действовать до весны 2024 года как минимум", – рассказала Стефанишина.

Кроме того, возник вопрос по поводу украинцев, которые возвращаются в Украину на какое-то время, а затем едут обратно на территорию ЕС. По словам министра, было зафиксировано, что ограничений в связи с возвращением граждан Украины на территорию ЕС не будет.

В правительстве обещают отдельное разъяснение процедур регистрации таких граждан, ведь были случаи задержания людей или даже возвращения их в Украину.

В целом страны ЕС сейчас переходят на более долгосрочные стратегии обеспечения прав украинских граждан. Так, Стефанишина отметила, что в рамках проекта "Международная украинская школа" для украинских учащихся, которые пойдут на обучение за рубежом, будут обеспечивать присутствие украинских учителей и преподавание.

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 августа, более 6,3 млн украинцев находятся в странах ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: беженцы, Европейский союз, Европа, Ильва Йоханссон, Ольга Стефанишина
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