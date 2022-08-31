После полномасштабного вторжения России Украина получила $17,5 млрд международной помощи – Шмыгаль

"Наши международные партнеры с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине $17,5 млрд. Мы благодарны каждому за эту помощь, которая позволяет обеспечивать экономическую устойчивость нашего государства", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, "такая устойчивость экономики – это основа для победы в войне" и освобождения украинских территорий от оккупантов.

Шмыгаль подчеркнул, что в пятерку стран по объемам финансовой поддержки Украины входит Германия.

"Ожидаем, что немецкое руководство продолжит занимать лидерские позиции для скорейшего предоставления Украине очередного транша макрофина от ЕС в размере €9 млрд. Украина уже получила €1 млрд, и мы надеемся и ожидаем, что следующие €8 млрд будут предоставлены в течение следующих месяцев", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)