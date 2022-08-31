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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После полномасштабного вторжения России Украина получила $17,5 млрд международной помощи – Шмыгаль

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Шмыгаль: Устойчивость экономики основа для победы в войне
Шмыгаль: Устойчивость экономики – основа для победы в войне
Фото: kmu.gov.ua

С начала открытого вторжения России Украина получила от международных партнеров помощь на сумму $17,5 млрд. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 30 августа на заседании Кабинета Министров в ходе выступления, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.

"Наши международные партнеры с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине $17,5 млрд. Мы благодарны каждому за эту помощь, которая позволяет обеспечивать экономическую устойчивость нашего государства", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, "такая устойчивость экономики – это основа для победы в войне" и освобождения украинских территорий от оккупантов.

Шмыгаль подчеркнул, что в пятерку стран по объемам финансовой поддержки Украины входит Германия.

"Ожидаем, что немецкое руководство продолжит занимать лидерские позиции для скорейшего предоставления Украине очередного транша макрофина от ЕС в размере €9 млрд. Украина уже получила €1 млрд, и мы надеемся и ожидаем, что следующие €8 млрд будут предоставлены в течение следующих месяцев", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, говорил в июне премьер Чехии Петр Фиала.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины после российского вторжения необходимо будет как минимум $600–800 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, война, экономика, вторжение, война России против Украины, транш, финансы, власть, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, восстановление
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