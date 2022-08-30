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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление Украины после войны понадобится $600–800 млрд – Зеленский

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Сумма является не окончательной, поскольку война продолжается, заявил Зеленский
Сумма является не окончательной, поскольку война продолжается, заявил Зеленский
Фото: ЕРА

Для восстановления Украины после окончания российского вторжения необходимо будет как минимум $600–800 млрд. Об этом 30 августа заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Движению предприятий Франции, сообщает официальный Telegram лавы государства.

"600–800 млрд – это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины. – "ГОРДОН") в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушения были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – отметил президент.

По словам Зеленского, на данном этапе сложно сказать точную цифру, поскольку война продолжается.

Контекст:

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.

3 августа стало известно, что Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре составляет $113,5 млрд.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, восстановление, вторжение России в Украину
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