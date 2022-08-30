На восстановление Украины после войны понадобится $600–800 млрд – Зеленский

"600–800 млрд – это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины. – "ГОРДОН") в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушения были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – отметил президент.
По словам Зеленского, на данном этапе сложно сказать точную цифру, поскольку война продолжается.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.
3 августа стало известно, что Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре составляет $113,5 млрд.