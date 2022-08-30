На восстановление Украины после войны понадобится $600–800 млрд – Зеленский

"600–800 млрд – это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины. – "ГОРДОН") в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушения были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – отметил президент.

По словам Зеленского, на данном этапе сложно сказать точную цифру, поскольку война продолжается.