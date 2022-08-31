За последние шесть месяцев Япония предоставила Украине $600 млн льготного кредита

Марченко и Мацуда обсудили разрушительное влияние войны на финансовую и экономическую сферу Украины, а также говорили о дальнейшем сотрудничестве Японии и Украины в финансовой сфере.

Глава Минфина поблагодарил посла за поддержку Японией Украины.

"Сегодня уровень доверия и сотрудничества между правительствами наших стран на самом высоком уровне. Мы благодарны Японии за активную позицию по усилению санкций против России и финансовой поддержке Украины. За шесть месяцев полномасштабной войны Япония предоставила Украине $600 млн льготного кредита", – сказал он.

Как отметили в министерстве, Япония – один из самых крупных доноров по объему предоставления льготного финансирования Украины (его направляют на укрепление бюджетной системы).

"Министр финансов подчеркнул, что в условиях военного положения Украина продолжает нуждаться в дополнительном финансировании для обеспечения всех приоритетных расходов до конца 2022 года, а также для сбалансирования бюджета в 2023 году. Кунинори Мацуда выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности страны и отметил, что Япония готова поддерживать Украину и дальше, в том числе в послевоенный период восстановления", – добавили в Минфине.