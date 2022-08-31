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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние шесть месяцев Япония предоставила Украине $600 млн льготного кредита

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Глава Минфина Украины встретился с послом Японии сегодня
Глава Минфина Украины встретился с послом Японии сегодня
Фото: mof.gov.ua

За период с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония предоставила Украине $600 млн льготного кредита. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал 31 августа во время встречи с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой, сообщает пресс-служба Минфина.

Марченко и Мацуда обсудили разрушительное влияние войны на финансовую и экономическую сферу Украины, а также говорили о дальнейшем сотрудничестве Японии и Украины в финансовой сфере. 

Глава Минфина поблагодарил посла за поддержку Японией Украины. 

"Сегодня уровень доверия и сотрудничества между правительствами наших стран на самом высоком уровне. Мы благодарны Японии за активную позицию по усилению санкций против России и финансовой поддержке Украины. За шесть месяцев полномасштабной войны Япония предоставила Украине $600 млн льготного кредита", – сказал он.

Как отметили в министерстве, Япония – один из самых крупных доноров по объему предоставления льготного финансирования Украины (его направляют на укрепление бюджетной системы). 

"Министр финансов подчеркнул, что в условиях военного положения Украина продолжает нуждаться в дополнительном финансировании для обеспечения всех приоритетных расходов до конца 2022 года, а также для сбалансирования бюджета в 2023 году. Кунинори Мацуда выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности страны и отметил, что Япония готова поддерживать Украину и дальше, в том числе в послевоенный период восстановления", – добавили в Минфине.

Контекст:

Япония после начала полномасштабного вторжения присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь (общий объем помощи, которую предоставляют и еще будут предоставлять, как сообщали в правительстве Японии – $1,1 млрд), власти страны последовательно осуждают российскую агрессию. 

Кроме того, с 24 февраля  Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Япония
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