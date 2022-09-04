Украина сотрудничает с МВФ уже 30 лет. За это время Фонд предоставил стране около $37 млрд поддержки

"С 1992 года МВФ системно поддерживает Украину с целью обеспечения устойчивого развития и устойчивого реагирования на вызовы. Около $37 млрд финансовой поддержки в рамках 13 программ сотрудничества и внедрения ряда структурных реформ в сферах монетарной и фискальной политики, банковской, судебной и налоговой системы, таможни, государственного управления, борьбы с коррупцией, рынка земли и медицины – такие результаты многолетнего слаженного сотрудничества Украины с Фондом", – говорится в релизе.

В Минфине отмечают, что МВФ приходил на помощь Украине во время каждого кризиса. В условиях полномасштабной войны финансовая система Украины продолжает полноценно функционировать, это стало возможно в том числе благодаря финансовой поддержке Фонда, сказано в сообщении.

"Сотрудничество с МВФ – это не только поддержка финансовой системы и реформы, но и доверие к государству в мире. На экспертное мнение МВФ и его оценку состояния экономики ориентируются наиболее влиятельные внутренние и международные инвесторы. Финансовая помощь Фонда в марте 2022 года существенно повлияла на мобилизацию средств от других партнеров. 30 лет партнерства ознаменовались эффективным сотрудничеством и стали важным двигателем положительных изменений в стране. Впереди Украину ждет длительный путь восстановления, и мы надеемся, что МВФ продолжит играть важную роль в развитии устойчивого будущего Украины", – добавили в министерстве и поблагодарили МВФ за поддержку.