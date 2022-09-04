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Украина сотрудничает с МВФ уже 30 лет. За это время Фонд предоставил стране около $37 млрд поддержки

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Украина и МВФ сотрудничают с 1992 года
Украина и МВФ сотрудничают с 1992 года
Фото: depositphotos.com

Украина и Международный валютный фонд сотрудничают уже 30 лет, 3 сентября – годовщина членства страны в Фонде, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"С 1992 года МВФ системно поддерживает Украину с целью обеспечения устойчивого развития и устойчивого реагирования на вызовы. Около $37 млрд финансовой поддержки в рамках 13 программ сотрудничества и внедрения ряда структурных реформ в сферах монетарной и фискальной политики, банковской, судебной и налоговой системы, таможни, государственного управления, борьбы с коррупцией, рынка земли и медицины – такие результаты многолетнего слаженного сотрудничества Украины с Фондом", – говорится в релизе.

В Минфине отмечают, что МВФ приходил на помощь Украине во время каждого кризиса. В условиях полномасштабной войны финансовая система Украины продолжает полноценно функционировать, это стало возможно в том числе благодаря финансовой поддержке Фонда, сказано в сообщении.

"Сотрудничество с МВФ – это не только поддержка финансовой системы и реформы, но и доверие к государству в мире. На экспертное мнение МВФ и его оценку состояния экономики ориентируются наиболее влиятельные внутренние и международные инвесторы. Финансовая помощь Фонда в марте 2022 года существенно повлияла на мобилизацию средств от других партнеров. 30 лет партнерства ознаменовались эффективным сотрудничеством и стали важным двигателем положительных изменений в стране. Впереди Украину ждет длительный путь восстановления, и мы надеемся, что МВФ продолжит играть важную роль в развитии устойчивого будущего Украины", – добавили в министерстве и поблагодарили МВФ за поддержку.

Контекст:

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, финансовая помощь, финансирование, сотрудничество, членство, Минфин
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