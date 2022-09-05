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В Праге 70 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг. Среди требований – отмена антироссийских санкций, газовые контракты с РФ и "военный нейтралитет"

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Участники акции критиковали высокие цены на энергоносители и прозападный курс действующей власти. В правительстве считают, что митинг организовали пророссийские силы
Участники акции критиковали высокие цены на энергоносители и прозападный курс действующей власти. В правительстве считают, что митинг организовали пророссийские силы
Фото: EPA

Десятки тысячи человек 3 сентября собрались в центре Праги на демонстрацию против чешского правительства, а также против военной поддержки Украины и антироссийских санкций. Об этом сообщили издания České noviny и "Винегрет".

Акция длилась более трех часов. По оценке полиции, на митинг пришли в общей сложности около 70 тыс. человек, организаторы утверждают, что было более 100 тыс. участников.

Митинг проходил под лозунгом "Чехия на первом месте". Демонстранты держали чешские флаги, а также плакаты с лозунгами против ЕС и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы, повышения цен на энергоносители и с призывами к нейтральности и диалогу с Россией.

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Организаторами выступили несколько политических партий и организаций. Протестующие требовали отставки нынешнего правительства, которое, по их мнению, уделяет недостаточно внимания проблемам Чехии, а также решительных мер в борьбе с энергетическим кризисом, освобождения чешской промышленности от зависимости от иностранных компаний, заключения прямых контрактов с поставщиками дешевого газа (в первую очередь с Россией), военного нейтралитета, "невмешательства в войну" и отъезда всех без исключения украинских беженцев домой после войны, чтобы "остановить спланированное разбавление нации". Требования организаторов опубликованы на сайте мероприятия.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть украинским, возможно, брюссельским, но точно не чешским", – сказала глава движения "Триколор" Зузана Майерова-Заградникова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, которые, по ее мнению, "наносят больше вреда самой Чехии, чем России". Она также требует "перестать помогать Украине в ущерб чешскому народу" и прекратить поставки оружия в Украину.

В свою очередь премьер-министр Фиала заявил, что протест на Вацлавской площади был организован "силами пророссийской направленности", сообщили České noviny.

"Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании повторяются на нашей территории, и кто-то просто поддается им", – сказал Фиала.

Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

"Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, и, по моему мнению, это не отвечает интересам Чехии и наших граждан", – добавил Фиала.

Первый вице-премьер – министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подчеркнул в Twitter, что серьезно относится к опасениям людей, вышедших на акцию протеста.

"Раскол общества – одна из целей гибридной войны, с которой мы сталкиваемся. Мы не можем позволить его. Вот почему мы работаем над решениями, которые уменьшат страх людей перед будущим. Но решение не в том, чтобы сблизиться с путинской Россией, в этом я не согласен с ораторами", – написал он.

28 сентября организаторы акции планируют еще одну демонстрацию. Они также заявили, что ведут переговоры с профсоюзами о том, чтобы объявить забастовку, если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября.

Контекст:

Протест в центре Праги состоялся после того, как парламент 2 сентября не поддержал вотум недоверия коалиции Фиалы на фоне заявлений оппозиции о бездействии против инфляции и роста цен на энергоносители.

Теги: Россия, Чехия, оппозиция, санкции, протесты, правительство, беженцы, митинг, война России против Украины, демонстрация, российский газ, акции протеста, Петр Фиала
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