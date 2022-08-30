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Чехия получит 14 немецких Leopard вместо танков, отданных Украине

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Чехия получила 14 боевых танков Leopard 2A4
Чехия получила 14 боевых танков Leopard 2A4
Фото: EPA

Германия передаст чешской армии 14 танков Leopard вместо советских танков, которые Прага передала Украине. Об этом 29 августа сообщили главы правительств двух стран Олаф Шольц и Петр Фиала во время совместной пресс-конференции, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Чехия получит 14 боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel. Эту технику чешские вооруженные силы получают в обмен на десятки основных боевых танков Т-72, которые Прага несколько месяцев назад поставила Украине.

По словам Фиалы, в дополнение к этим танкам, подаренным Германией, Чехия хочет купить до 50 экземпляров последней модели Leopard 2A7.

Издание отмечает, что Чехия получит из Германии такое же количество танков, как и Словакия, которая на прошлой неделе договорилась с немецким минобороны о поставке 15 танков Leopard 2A4. В отличие от Чехии, Словакия сохранит свои советские танки Т-72 и вместо этого поставит Украине 30 боевых машин пехоты BVP1.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

Также Чехия выступает за ужесточение выдачи виз россиянам, а министр образования, исследований и инноваций Чехии Хелена Лангшадлова призывала признать РФ страной-террористом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Чехия, танки, вооружение, Прага, Олаф Шольц, Петр Фиала
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