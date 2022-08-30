Чехия получит 14 немецких Leopard вместо танков, отданных Украине

Чехия получит 14 боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel. Эту технику чешские вооруженные силы получают в обмен на десятки основных боевых танков Т-72, которые Прага несколько месяцев назад поставила Украине.

По словам Фиалы, в дополнение к этим танкам, подаренным Германией, Чехия хочет купить до 50 экземпляров последней модели Leopard 2A7.

Издание отмечает, что Чехия получит из Германии такое же количество танков, как и Словакия, которая на прошлой неделе договорилась с немецким минобороны о поставке 15 танков Leopard 2A4. В отличие от Чехии, Словакия сохранит свои советские танки Т-72 и вместо этого поставит Украине 30 боевых машин пехоты BVP1.