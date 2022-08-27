Польша и Чехия будут патрулировать небо Словакии. Благодаря этому Украина может получить 11 словацких истребителей МиГ-29

Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства. Они, скорее всего, будут переданы Украине.
Словакия готова отправить Вооруженным силам Украины 11 истребителей старого образца.
Сегодня министр обороны Словакии Ярослав Надь на авиашоу заявил журналистам, что Братислава по-прежнему готова отправить самолеты в Украину, однако окончательное соглашение по этому поводу еще не достигнуто. По его словам, как только это произойдет, словацкая сторона даст знать.
Надь также подчеркнул, что у Словакии "есть политическая воля, есть смысл оказывать помощь тем, кто в ней нуждается".
В конце июля Надь говорил, что Словакия не имеет возможности подарить самолеты в одностороннем порядке, поэтому потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
Общее количество боевых самолетов в ВВС Украины на момент полномасштабного вторжения России минобороны РФ оценивало в 152 единицы, издание "Проект" – в 199 единиц. МиГ-29 в Украине насчитывалось до 36 единиц.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно. Так, в интервью "BBC News Україна", опубликованном 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины из-за того, что аэродромы не готовы к работе с ним.
"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно – только в будущем", – говорил Резников тогда.
Через пять дней после выхода интервью состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). По его итогам Резников объявил о новых обязательствах партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".