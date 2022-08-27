Польша и Чехия будут патрулировать небо Словакии. Благодаря этому Украина может получить 11 словацких истребителей МиГ-29

Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства. Они, скорее всего, будут переданы Украине.

Словакия готова отправить Вооруженным силам Украины 11 истребителей старого образца.

Сегодня министр обороны Словакии Ярослав Надь на авиашоу заявил журналистам, что Братислава по-прежнему готова отправить самолеты в Украину, однако окончательное соглашение по этому поводу еще не достигнуто. По его словам, как только это произойдет, словацкая сторона даст знать.

Надь также подчеркнул, что у Словакии "есть политическая воля, есть смысл оказывать помощь тем, кто в ней нуждается".

В конце июля Надь говорил, что Словакия не имеет возможности подарить самолеты в одностороннем порядке, поэтому потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".