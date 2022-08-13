Чехия последней подтвердила возобновление поставок российской нефти через территорию Украины

"Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновились на территорию Чехии сегодня в 20.00. Снабжение отечественных НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. – "ГОРДОН") идет планомерно", – говорится в сообщении.
9 августа российская компания "Транснефть" объявила, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" с 4 августа прекращена в Венгрию, Словакию и Чехию.
По версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.
11 августа стало известно о возобновлении транспортировки российской нефти в Словакию и Венгрию после оплаты транзита западными компаниями.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.
По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.