Чехия последней подтвердила возобновление поставок российской нефти через территорию Украины

"Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновились на территорию Чехии сегодня в 20.00. Снабжение отечественных НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. – "ГОРДОН") идет планомерно", – говорится в сообщении.

9 августа российская компания "Транснефть" объявила, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" с 4 августа прекращена в Венгрию, Словакию и Чехию.

По версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.

11 августа стало известно о возобновлении транспортировки российской нефти в Словакию и Венгрию после оплаты транзита западными компаниями.