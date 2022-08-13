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Чехия последней подтвердила возобновление поставок российской нефти через территорию Украины

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Поставки приостанавливались по нефтепроводу "Дружба"
Поставки приостанавливались по нефтепроводу "Дружба"
Фото: ЕРА

Поставки российской нефти через территорию Украины в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновлены, объявила 12 августа чешская компания-оператор Mero ČR.

"Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновились на территорию Чехии сегодня в 20.00. Снабжение отечественных НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. – "ГОРДОН"идет планомерно", – говорится в сообщении.

9 августа российская компания "Транснефть" объявила, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" с 4 августа прекращена в Венгрию, Словакию и Чехию.

По версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.

11 августа стало известно о возобновлении транспортировки российской нефти в Словакию и Венгрию после оплаты транзита западными компаниями.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Чехия, Словакия, Венгрия, нефть, транзит, нефтепровод, Укртранснафта, Дружба
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