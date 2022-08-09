В России заявили о прекращении транспортировки ее нефти через территорию Украины

"4 августа остановлены поставки российской нефти транзитом через территорию Украины", – говорится в сообщении.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что по версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза, и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.

"Транснефть" отмечает, что нефть не поступает через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северная ветка нефтепровода "Дружба" штатно работает через Беларусь в направлении Польши и Германии.

Reuters пишет, что в Венгрии и Словакии подтвердили прекращение транзита нефти.

По данным агентства Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt из Венгрии пытается договориться о возобновлении транзита через Украину, "заплатив самой Украине плату за транзит". Компания при этом отмечает, что располагает запасом нефти еще на несколько недель.