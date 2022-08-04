ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти только на 100 тыс. баррелей, но цены стабилизировались

Агентство отмечает, что увеличения добычи нефти добивалась администрация президента США Джо Байдена, но в сентябре показатели вырастут меньше, чем росли в июле и августе (плюс 600 тыс. баррелей в день).
Опрошенные Bloomberg эксперты подчеркнули, что рост добычи на 100 тыс. баррелей – самый маленький в процентном отношении за все время. Президент вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший сотрудник Белого дома Боб Макнелли назвал это "шумом".
Reuters отметило, что большинство участников исчерпали свой производственный потенциал в связи с недостатком инвестиций в новые мощности.
Необходимость увеличить добычу нефти объясняют сложной ситуацией в энергетике, сложившейся после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. В частности, нехватка поставок привела к росту стоимости топлива.
4 августа, на следующий день после решения ОПЕК+, стоимость нефти стабилизировалась, отмечает Reuters. Так, на Лондонской бирже цена нефти Brent упала до $93,50 за баррель – это самый низкий показатель с 21 февраля.
31 мая The Wall Street Journal писал, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.
Minfin.com.ua отмечал, что нефть Brent дорожала почти до $124 за баррель.