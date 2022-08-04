ГОРДОН
 
 
МИР

ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти только на 100 тыс. баррелей, но цены стабилизировались

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нефть Brent дорожала почти до $124 за баррель
Нефть Brent дорожала почти до $124 за баррель
Фото: ЕРА

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение увеличить добычу в сентябре на 100 тыс. баррелей в день. Об этом 3 августа сообщило Bloomberg.

Агентство отмечает, что увеличения добычи нефти добивалась администрация президента США Джо Байдена, но в сентябре показатели вырастут меньше, чем росли в июле и августе (плюс 600 тыс. баррелей в день).

Опрошенные Bloomberg эксперты подчеркнули, что рост добычи на 100 тыс. баррелей – самый маленький в процентном отношении за все время. Президент вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший сотрудник Белого дома Боб Макнелли назвал это "шумом".

Reuters отметило, что большинство участников исчерпали свой производственный потенциал в связи с недостатком инвестиций в новые мощности.

Необходимость увеличить добычу нефти объясняют сложной ситуацией в энергетике, сложившейся после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. В частности, нехватка поставок привела к росту стоимости топлива.

4 августа, на следующий день после решения ОПЕК+, стоимость нефти стабилизировалась, отмечает Reuters. Так, на Лондонской бирже цена нефти Brent упала до $93,50 за баррель – это самый низкий показатель с 21 февраля.

Контекст:

31 мая The Wall Street Journal писал, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.

Minfin.com.ua отмечал, что нефть Brent дорожала почти до $124 за баррель.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, нефть, цены, ОПЕК, Brent
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (308897)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154945)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (95592)
4
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (81271)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (76122)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (62036)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (54086)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (48571)
 
 
 
 