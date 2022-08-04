ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти только на 100 тыс. баррелей, но цены стабилизировались

Нефть Brent дорожала почти до $124 за баррель Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что увеличения добычи нефти добивалась администрация президента США Джо Байдена, но в сентябре показатели вырастут меньше, чем росли в июле и августе (плюс 600 тыс. баррелей в день).

Опрошенные Bloomberg эксперты подчеркнули, что рост добычи на 100 тыс. баррелей – самый маленький в процентном отношении за все время. Президент вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший сотрудник Белого дома Боб Макнелли назвал это "шумом".

Reuters отметило, что большинство участников исчерпали свой производственный потенциал в связи с недостатком инвестиций в новые мощности.

Необходимость увеличить добычу нефти объясняют сложной ситуацией в энергетике, сложившейся после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. В частности, нехватка поставок привела к росту стоимости топлива.

4 августа, на следующий день после решения ОПЕК+, стоимость нефти стабилизировалась, отмечает Reuters. Так, на Лондонской бирже цена нефти Brent упала до $93,50 за баррель – это самый низкий показатель с 21 февраля.