Страны ОПЕК увеличили добычу нефти до двухлетнего максимума

Две трети этого объема пришлось на Саудовскую Аравию, она добывает до 10,78 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с апреля 2020 года, говорится в сообщении.
Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также добавили значительные объемы, в частности ОАЭ увеличили добычу до 3,24 млн баррелей в сутки, информирует агентство.
По его данным, в начале июня министры стран ОПЕК вместе с группой других нефтяных стран, не входящих в картель (во главе с Россией), согласились быстрее восстановить добычу нефти, которая во время пандемии COVID-19 была значительно сокращена.
Reuters тогда сообщало, что такое решение было принято не в связи с пандемией, а потому что из-за санкций добыча нефти Россией упала примерно на 1 млн баррелей в сутки и в апреле РФ не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти.
В итоге к началу августа добыча участников ОПЕК+ выросла на 270 тыс. баррелей в сутки, и это лишь две трети от обязательства, которое предусматривает договор. Bloomberg пишет, что большинство стран отстают от своих целей из-за недостаточных инвестиций, политической нестабильности или санкций.
Следующая встреча ОПЕК назначена на 3 августа 2022 года, там будет решаться вопрос об уровне добычи на сентябрь, пишет агентство.
31 мая издание The Wall Street Journal написало, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.