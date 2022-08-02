Страны ОПЕК увеличили добычу нефти до двухлетнего максимума

В начале июня министры стран ОПЕК вместе с группой других нефтяных стран, не входящих в картель (во главе с Россией), согласились быстрее восстановить добычу нефти, которая во время пандемии COVID-19 была значительно сокращена Фото: ЕРА

Две трети этого объема пришлось на Саудовскую Аравию, она добывает до 10,78 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с апреля 2020 года, говорится в сообщении.

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также добавили значительные объемы, в частности ОАЭ увеличили добычу до 3,24 млн баррелей в сутки, информирует агентство.

По его данным, в начале июня министры стран ОПЕК вместе с группой других нефтяных стран, не входящих в картель (во главе с Россией), согласились быстрее восстановить добычу нефти, которая во время пандемии COVID-19 была значительно сокращена.

Reuters тогда сообщало, что такое решение было принято не в связи с пандемией, а потому что из-за санкций добыча нефти Россией упала примерно на 1 млн баррелей в сутки и в апреле РФ не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти.

В итоге к началу августа добыча участников ОПЕК+ выросла на 270 тыс. баррелей в сутки, и это лишь две трети от обязательства, которое предусматривает договор. Bloomberg пишет, что большинство стран отстают от своих целей из-за недостаточных инвестиций, политической нестабильности или санкций.

Следующая встреча ОПЕК назначена на 3 августа 2022 года, там будет решаться вопрос об уровне добычи на сентябрь, пишет агентство.