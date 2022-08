США ввели санкции против компаний, причастных к экспорту иранской нефти

Ведомство обвинило Персидскую нефтегазовую промышленную коммерческую компанию (PGPICC), одного из крупнейших нефтехимических брокеров Ирана, в использовании фирм для облегчения продажи иранской нефти и нефтехимической продукции в Восточную Азию.

Санкции были применены к находящейся в ОАЭ компании Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC, которая, по мнение американского минфина, помогла продать иранские нефтепродукты на миллионы долларов гонконгской компании Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Также санкции коснулись гонконгских компаний Farwell Canyon HK Limited и Shekufei International Trading Co., Limited за содействие продажам для последующей отгрузки нефти покупателям в Восточной Азии.

В свою очередь казначейство обвинило PGPICC в использовании банковских счетов гонконгской и малайзийской PZNFR Trading Limited для сбора выручки.

Отдельно Госдепартамент наложил санкции на сингапурскую компанию Pioneer Ship Management PTE LTD за предполагаемое управление судном, перевозившим иранские нефтепродукты, и на гонконгскую компанию Golden Warrior Shipping, Co. Ltd. за предполагаемые сделки, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Санкции предусматривают заморозку активов перечисленных компаний. Кроме того, такие же меры будут применены и к другим организациям, которые участвуют в сделках с подсанкционными фирмами.

"До тех пор, пока Иран не будет готов вернуться к полному выполнению своих обязательств, мы будем продолжать применять санкции в отношении незаконной продажи иранской нефти и нефтехимии", – говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Реагируя на новые санкции, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сказал, что Иран "решительно и твердо" ответит на продолжение санкций Белого дома, пишет Reuters.