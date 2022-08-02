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США ввели санкции против компаний, причастных к экспорту иранской нефти

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Ограничения были введены против компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Китае, Сингапуре, а также против судна под панамским флагом
Ограничения были введены против компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Китае, Сингапуре, а также против судна под панамским флагом
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов и Госдепартамент США для сдерживания ядерной программы Тегерана ввели санкции против китайских и других фирм, которые помогали продавать иранскую нефть и нефтехимическую продукцию. Об этом 1 августа сообщил американский минфин.

Ведомство обвинило Персидскую нефтегазовую промышленную коммерческую компанию (PGPICC), одного из крупнейших нефтехимических брокеров Ирана, в использовании фирм для облегчения продажи иранской нефти и нефтехимической продукции в Восточную Азию.

Санкции были применены к находящейся в ОАЭ компании Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC, которая, по мнение американского минфина, помогла продать иранские нефтепродукты на миллионы долларов гонконгской компании Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Также санкции коснулись гонконгских компаний Farwell Canyon HK Limited и Shekufei International Trading Co., Limited за содействие продажам для последующей отгрузки нефти покупателям в Восточной Азии.

В свою очередь казначейство обвинило PGPICC в использовании банковских счетов гонконгской и малайзийской PZNFR Trading Limited для сбора выручки.

Отдельно Госдепартамент наложил санкции на сингапурскую компанию Pioneer Ship Management PTE LTD за предполагаемое управление судном, перевозившим иранские нефтепродукты, и на гонконгскую компанию Golden Warrior Shipping, Co. Ltd. за предполагаемые сделки, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Санкции предусматривают заморозку активов перечисленных компаний. Кроме того, такие же меры будут применены и к другим организациям, которые участвуют в сделках с подсанкционными фирмами.

"До тех пор, пока Иран не будет готов вернуться к полному выполнению своих обязательств, мы будем продолжать применять санкции в отношении незаконной продажи иранской нефти и нефтехимии", – говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

Реагируя на новые санкции, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сказал, что Иран "решительно и твердо" ответит на продолжение санкций Белого дома, пишет Reuters.

Контекст:

Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.

Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

В январе 2022 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок заявили, что переговоры по возвращению к выполнению ядерной сделки с Ираном находятся "в решающей фазе".

Теги: США, Джо Байден, ОАЭ, экспорт, Тегеран, Гонконг, санкции против Ирана, нефтепродукты, минфин США, ядерная сделка, нафть
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