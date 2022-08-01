Запад отложил введение запрета на страхование российской нефти – СМИ

Введение запрета было согласовано Евросоюзом и Великобританией в мае этого года, но в конце прошлого месяца Британия объявила лишь о запрете страховать танкеры с нефтью из РФ, которая была предназначена для ее рынка (запрет должен вступить в силу после 31 декабря 2022 года).

В свою очередь ЕС ввел запрет на страхование перевозок российской нефти с 4 июля, добавив исключения, которые позволили бы европейским компаниям заключать контракты с РФ для транспортировки энергоносителей в страны, не входящие в ЕС.

По информации издания, полноценный запрет страхования российских судов ориентировочно отложен до конца 2022 года, до этого времени должен быть решен вопрос об ограничении цен на нефть.