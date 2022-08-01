Запад отложил введение запрета на страхование российской нефти – СМИ

Введение запрета было согласовано Евросоюзом и Великобританией в мае этого года, но в конце прошлого месяца Британия объявила лишь о запрете страховать танкеры с нефтью из РФ, которая была предназначена для ее рынка (запрет должен вступить в силу после 31 декабря 2022 года).
В свою очередь ЕС ввел запрет на страхование перевозок российской нефти с 4 июля, добавив исключения, которые позволили бы европейским компаниям заключать контракты с РФ для транспортировки энергоносителей в страны, не входящие в ЕС.
По информации издания, полноценный запрет страхования российских судов ориентировочно отложен до конца 2022 года, до этого времени должен быть решен вопрос об ограничении цен на нефть.
31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности об ограничении экспорта в Европейский союз нефти из России.
3 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций, предусматривающий постепенный отказ от российской нефти, а также введение запрета на страхование судов, транспортирующих нефть из России.
К 5 декабря страны G7 намерены ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти, когда вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской импорт российской нефти.