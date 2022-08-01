ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запад отложил введение запрета на страхование российской нефти – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запрет страхования российских судов отложили до конца 2022 года
Запрет страхования российских судов отложили до конца 2022 года
Фото: ЕРА

Западные страны отложили запрет на страхование морских перевозок российской нефти, опасаясь, что это решение спровоцирует энергетический кризис в мире. Об этом 31 июля написало издание The Financial Times, ссылаясь на участников рынка.

Введение запрета было согласовано Евросоюзом и Великобританией в мае этого года, но в конце прошлого месяца Британия объявила лишь о запрете страховать танкеры с нефтью из РФ, которая была предназначена для ее рынка (запрет должен вступить в силу после 31 декабря 2022 года).

В свою очередь ЕС ввел запрет на страхование перевозок российской нефти с 4 июля, добавив исключения, которые позволили бы европейским компаниям заключать контракты с РФ для транспортировки энергоносителей в страны, не входящие в ЕС.

По информации издания, полноценный запрет страхования российских судов ориентировочно отложен до конца 2022 года, до этого времени должен быть решен вопрос об ограничении цен на нефть.

Контекст:

31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности об ограничении экспорта в Европейский союз нефти из России.

3 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций, предусматривающий постепенный отказ от российской нефти, а также введение запрета на страхование судов, транспортирующих нефть из России.

К 5 декабря страны G7 намерены ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти, когда вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской импорт российской нефти.

Теги: Россия, санкции, импорт, нефть, экспорт, запрет, страхование, вторжение, Financial Times, Европейский союз, война России против Украины, Британия, российская нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, сделанное крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей G
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (310790)
2
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (125254)
3
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (93410)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (61133)
5
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48171)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (39086)
7
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27364)
8
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (23930) G
 
 
 
 