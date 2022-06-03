Шестой пакет санкций ЕС. Под ограничения попали белорусские пропагандисты, крупный банк и НПЗ "Нафтан"

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за ситуации в стране и ее участия во вторжении, говорится в сообщении.

Под санкции попали 12 физических и восемь юридических лиц. Это, в частности:

глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко;

сыновья бизнесмена Алексея Алексина Дмитрий и Виталий (оба получают выгоду от существования режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко);

гендиректор компании "Беларуськалий" Иван Головатый;

пропагандисты Григорий Азаренок (канал CTV ), Игорь Тур (канал ОНТ) и Людмила Гладкая (газета "Беларусь сегодня").

Также под ограничения попали:

"Беларуськалий";

" Белорусская калийная компания";

нефтеперерабатывающий завод "Нафтан";

предприятие, выпускающее табачную продукцию, "Интер Тобако";

гродненская табачная фабрика "Неман";

национальная телерадиокомпания Беларуси "Белтелерадиокомпания".

Кроме того, с 14 июня от системы SWIFT будет отключен белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк". Как сообщило "Радыё Свабода", 99,3% акций этого банка принадлежат государству, клиентами финучреждения являются 15% населения страны.