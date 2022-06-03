Шестой пакет санкций ЕС. Под ограничения попали белорусские пропагандисты, крупный банк и НПЗ "Нафтан"

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за ситуации в стране и ее участия во вторжении, говорится в сообщении.
Под санкции попали 12 физических и восемь юридических лиц. Это, в частности:
Также под ограничения попали:
Кроме того, с 14 июня от системы SWIFT будет отключен белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк". Как сообщило "Радыё Свабода", 99,3% акций этого банка принадлежат государству, клиентами финучреждения являются 15% населения страны.
Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.
Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в Официальном журнале ЕС.
Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / Planeta RTR, "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".