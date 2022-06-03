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Шестой пакет санкций ЕС. Под ограничения попали белорусские пропагандисты, крупный банк и НПЗ "Нафтан"

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Клиентами "Белинвестбанка" являются 15% населения Беларуси
Клиентами "Белинвестбанка" являются 15% населения Беларуси
Фото: svaboda.org

Шестой пакет санкций Европейского союза за вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, коснулся физических и юридических лиц Беларуси, сообщается в Официальном журнале ЕС.

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за ситуации в стране и ее участия во вторжении, говорится в сообщении. 

Под санкции попали 12 физических и восемь юридических лиц. Это, в частности:

  • глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко;
  • сыновья бизнесмена Алексея Алексина Дмитрий и Виталий (оба получают выгоду от существования режима  самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко);
  • гендиректор компании "Беларуськалий" Иван Головатый;
  • пропагандисты Григорий Азаренок (канал CTV), Игорь Тур (канал ОНТ) и Людмила Гладкая (газета "Беларусь сегодня").

Также под ограничения попали:

  • "Беларуськалий";
  • "Белорусская калийная компания";
  • нефтеперерабатывающий завод "Нафтан";
  • предприятие, выпускающее табачную продукцию, "Интер Тобако";
  • гродненская табачная фабрика "Неман";
  • национальная телерадиокомпания Беларуси "Белтелерадиокомпания". 

Кроме того, с 14 июня от системы SWIFT будет отключен белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк". Как сообщило "Радыё Свабода", 99,3% акций этого банка принадлежат государству, клиентами финучреждения являются 15% населения страны. 

Контекст:

Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.

Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / Planeta RTR, "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, санкции, SWIFT, ограничения, Григорий Азаренок
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