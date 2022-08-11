В "Нафтогазі" заявили о возобновлении транспортировки российской нефти через территорию Украины

Об этом 11 августа сообщил пресс-центр НАК "Нафтогаз України".

Отмечается, что 4 августа "Укртранснафта" вынужденно остановила транзит российской нефти территорией Украины из-за неуплаты российской компанией "Транснефть" авансового платежа за транспортировку.

"Договор между "Укртранснафтою" и "Транснефтью" о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительную оплату. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг, – говорится в сообщении. – Поскольку от "Транснефти" не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, которая является основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба", выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти".

Как отметили в "Нафтогазе", 10 августа "Укртранснафта" получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской MOL и в 16.30, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти территорией Украины.

"В настоящее время "Укртранснафта" не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. "Укртранснафта" не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – подчеркнули в НАК.

В то же время в венгерской нефтяной компании MOL заявили, что Россия не планирует возобновлять экспорт нефти в Чехию, пишет Reuters 10 августа.

Срыв поставок по нефтепроводу "Дружба" никак не ограничивает работу чешских НПЗ, написал в Twitter 10 августа министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Они работают полный рабочий день, а у государственной компании MERO ČR есть запасы нефти на несколько дней. С польской стороной сейчас ищем решение по восстановлению поставок в Чехию, которое будет подходящим с юридической и технической точки зрения", – подчеркнул Сикела.

Výpadek dodávek p * es ropovod Dru * ba nijak neomezuje výkon * eských rafinérií. Pracují naplno a u státní spole * nosti MERO * R jsou uskladn * ny zásoby ropy na n * kolik dn * . S polskou stranou nyní hledáme * ešení obnovení dodávek do * , které bude vhodné po právní i technické stránce. — Jozef Síkela (@JozefSikela) August 10, 2022

Если в июле "Укртранснафта" ежедневно получала за транзит нефти по $484 тыс., то за неделю простоя компания потенциально недополучила до $3,4 млн выручки, пишет LIGA.net.

В 2021 году через нефтепровод "Дружба" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, из них в Чехию – 3,4 млн тонн, Словакию – 5,2 млн тонн, Венгрию – 3,4 млн тонн, указывает российский "Интерфакс".

"Транснефть" объявила 9 августа, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" с 4 августа прекращена.

По версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза, и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.