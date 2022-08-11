ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Нафтогазі" заявили о возобновлении транспортировки российской нефти через территорию Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
10 августа "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти, отметили в "Нафтогазі"
10 августа "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти, отметили в "Нафтогазі"
Фото: Фото: Укртранснафта / Facebook

Компания "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти из России по украинскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Об этом 11 августа сообщил пресс-центр НАК "Нафтогаз України".

Отмечается, что 4 августа "Укртранснафта" вынужденно остановила транзит российской нефти территорией Украины из-за неуплаты российской компанией "Транснефть" авансового платежа за транспортировку.

"Договор между "Укртранснафтою" и "Транснефтью" о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительную оплату. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг, – говорится в сообщении. – Поскольку от "Транснефти" не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, которая является основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба", выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти".

Как отметили в "Нафтогазе", 10 августа "Укртранснафта" получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской MOL и в 16.30, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти территорией Украины.

"В настоящее время "Укртранснафта" не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. "Укртранснафта" не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – подчеркнули в НАК.

В то же время в венгерской нефтяной компании MOL заявили, что Россия не планирует возобновлять экспорт нефти в Чехию, пишет Reuters 10 августа.

Срыв поставок по нефтепроводу "Дружба" никак не ограничивает работу чешских НПЗ, написал в Twitter 10 августа министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Они работают полный рабочий день, а у государственной компании MERO ČR есть запасы нефти на несколько дней. С польской стороной сейчас ищем решение по восстановлению поставок в Чехию, которое будет подходящим с юридической и технической точки зрения", – подчеркнул Сикела.

Если в июле "Укртранснафта" ежедневно получала за транзит нефти по $484 тыс., то за неделю простоя компания потенциально недополучила до $3,4 млн выручки, пишет LIGA.net.

В 2021 году через нефтепровод "Дружба" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, из них в Чехию – 3,4 млн тонн, Словакию – 5,2 млн тонн, Венгрию – 3,4 млн тонн, указывает российский "Интерфакс".

"Транснефть" объявила 9 августа, что транспортировка российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" с 4 августа прекращена.

По версии "Транснефти", 22 июля российская компания перечислила "Укртранснафті" деньги за транспортировку, однако 28 июля средства вернулись назад из-за введенного в отношении России седьмого пакета санкций Европейского союза, и "Укртранснафта" прекратила транзит, так как в договоре прописана 100-процентная предоплата такой услуги.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Седьмой пакет антироссийских санкций Совет ЕС утвердил 21 июля.

По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

Теги: Россия, Украина, Чехия, санкции, Словакия, Венгрия, НАК Нафтогаз, доходы, деньги, нефтепровод, Укртранснафта, торговля, нефтепровод Дружба, транзит нефти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (198817)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (169719)
3
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (91967)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (50511)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (35551)
6
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (31034)
7
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (29617)
8
"Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры". Арестович рассказал, сколько зарабатывает в месяц (27919)
 
 
 
 